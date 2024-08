Presse feiert Ex-Bayern-Stars nach United-Debüt

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Mazraoui wechselte vom FC Bayern zu Manchester United

Einstand nach Maß für drei ehemalige Stars des FC Bayern: Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt und Joshua Zirkzee feierten in ihrem ersten Spiel für Manchester United direkt ihren ersten Sieg. Der Marokkaner durfte dabei sogar von Beginn an ran und wusste in großen Teilen voll zu überzeugen.

Es war kein glanzvoller, am Ende aber doch verdienter und vor allem enorm wichtiger Auftaktsieg für Manchester United in die neue Premier-League-Saison. Am Freitagabend rang der Rekordmeister den FC Fulham im Old Trafford mit 1:0 nieder. Zum Matchwinner avancierte Joker Joshua Zirkzee, der erst seit wenigen Tagen im Verein ist.

Mindestens genauso wichtig wie Zirkzees Treffer in der 87. Minute war der Beitrag, den Mazraoui leistete. Der Marokkaner durfte als einziger Spieler des Ex-Bayern-Trios von Anfang an spielen. Seine Premiere dauerte am Ende 81 Minuten und überzeugte Fans und Presse gleichermaßen.

Ex-Bayern-Star feiert "beeindruckendes Debüt"

Die Zeitung "Manchester Evening News" gab Mazraoui sieben von zehn möglichen Punkten und schrieb von einer durchweg überzeugenden Vorstellung. "Ein verheißungsvoller Start seiner United-Karriere", urteilte das Blatt. Auch der "Evening Standard" schrieb von einem "beeindruckenden Debüt" und verteilte sieben von zehn Punkten.

Trainer Erik ten Hag zeigte sich nach dem Schlusspfiff mit seinem Neuzugang nicht vollauf, aber doch sehr zufrieden. "So kenne ich Noussair Mazraoui. Er ist ein großartiger Verteidiger und sehr gelassen am Ball. Er hat noch nicht die volle Fitness. Wenn er bei 100 Prozent ist, kann er noch viel mehr tun", lobte der Niederländer seinen neuen Abwehrspieler, mit er einem gemeinsame Vergangenheit bei Ajax Amsterdam hat.

Zirkzee wird zum Matchwinner: "Was für ein Start!"

Weniger auffällig war der Abend derweil für Matthijs de Ligt. Der Niederländer wurde erst in der 81. Minute eingewechselt und hatte am Ende keine entscheidende Szene mehr. Ganz anders als Joshua Zirkzee, der das Spiel mit seinem Tor kurz vor Schluss entschied.

"Ein Traum-Debüt im Old Trafford. Leitete sein Siegtor selbst ein, brachte sich in Position und vollendete exzellent. Was für ein Start für ihn bei seinem neuen Klub", schwärmte der "Standard" vom Stürmer, der zwar nur eine halbe Stunde auf dem Rasen stand, am Ende aber doch "Man of the match" wurde.