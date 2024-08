Ancelotti trauert Kroos hinterher - Mega-Lob für Mbappé

IMAGO/Oscar J. Barroso

Carlo Ancelotti und Real Madrid starten als Favoriten in die neue Saison

Mit dem Auswärtsspiel auf Mallorca startet die neue La-Liga-Saison am Sonntag für Real Madrid. Für die Königlichen ist es das erste Meisterschaftsspiel nach der Kroos-Ära und das erste mit Kylian Mbappé. Vor der Partie hat Trainer Carlo Ancelotti für beide Superstars bemerkenswerte Worte gefunden.

Toni Kroos, so erklärte Ancelotti auf einer Pressekonferenz am Samstag, "werden wir immer vermissen. Er war ein besonderer Spieler", schwärmte der Italiener vom deutschen Mittelfeld-Maestro, der seine Karriere im Sommer beendet hatte.

Einen anderen Kroos zu finden sei einfach "unmöglich", gab Ancelotti zu. Sein Team müsse sich nun einfach an ein Spiel ohne den Taktgeber anpassen. Das ist auf der anderen Seite aber auch gut, findet der italienische Erfolgstrainer, denn: "Es ist gut, dass die Spieler zum Nachdenken gebracht werden. Wenn man sich zu sehr an etwas gewöhnt, ist das nicht gut."

Ancelotti: Mbappé hat sich bei Real Madrid sehr gut eingelebt

Gewöhnen ist auch in der Personalie Kylian Mbappé angesagt. Der Franzose wird Zeit brauchen, um sich mit seinen neuen Mannschaftskollegen einzuspielen. Die wiederum werden Zeit brauchen, um sich an seine Spielweise zu gewöhnen. Ancelotti glaubt: Das wird kein großes Problem.

"Wir alle im Klub versuchen, es neuen Spielern so komfortabel wie möglich zu machen. Ein außergewöhnliches Talent ist zu uns gestoßen. Wir müssen ihm helfen, sich anzupassen", betonte der Real-Trainer.

Auf menschlicher Seite passt es zwischen Team und Neuzugang schon, ergänzte Ancelotti: "Er hat sich sehr gut in die Kabine eingefügt. Er ist zurückhaltend und sehr seriös. Er hat einen sehr guten Start hingelegt."

Was den Kader im Allgemeinen angeht, so bekräftigte der Coach einmal mehr, dass sein Klub nichts mehr auf dem Transfermarkt unternehmen werde. "Das Aufgebot ist vollständig", sagte Ancelotti, dessen Team immer noch großes Interesse an Bayern-Star Alphonso Davies nachgesagt wird.