Diese Hammer-Summe fordert Mbappé von PSG

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Kylian Mbappé hat mit PSG noch ein Hühnchen zu rupfen

Nachdem Kylian Mbappé bei Real Madrid die ersten Pflichtspiele bestritten hat, sickert durch, dass sich der Neuzugang der Königlichen gleichzeitig wohl im Rechtsstreit mit seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain befindet. Beim Ärger mit PSG geht es um eine immens große Summe, die Mbappé offenbar noch zusteht.

Der Saisonstart in La Liga ging für Kylian Mbappé und Real Madrid in die Hose. Am Ende konnte das neue Team des Superstars am Wochenende lediglich ein 1:1 bei RCD Mallorca erreichen, zu wenig für die Ansprüche von Spieler und Klub. Gleichzeitig muss sich Mbappé aber nicht nur mit sportlichen Sorgen herumschlagen, sondern hat auch abseits davon Ärger.

Denn wie die französische Zeitung "Le Monde" berichtet, befindet sich der Franzose gut zwei Monate nach seinem Abschied aus Paris im Rechtsstreit mit seinem Ex-Verein. In diesem soll es um eine riesige Summe gehen: fast 55 Millionen Euro!

Demnach sind noch für April, Mai und Juni Gehaltszahlungen offen, zudem fehle das letzte Drittel einer Bonuszahlung für Mbappés einstige Vertragsverlängerung sowie ein so genannter "ethischer Bonus" für die letzten Vertragsmonate.

Nachdem die Mbappé-Seite die Zahlungsrückstände erfolglos bei den PSG-Verantwortlichen angemahnt hatte, schaltete sein Management zuletzt wohl auch die Rechtskommission des französischen Ligaverbands LFP sowie die Europäische Fußball-Union UEFA ein. Ausgang offen!

Der 25-jährige französische Nationalspieler und Weltmeister von 2018 war im Sommer nach insgesamt sieben Jahren bei Paris Saint-Germain ablösefrei nach Madrid gewechselt. Beim Champions-League-Sieger unterschrieb er einen Vertrag bis Mitte 2029.

Mbappé, der einst für 160 Millionen Euro von der AS Monaco gekommen war, gewann mit PSG sechs Meisterschaften und viermal den Pokal. Der erhoffte Gewinn der Königsklasse sprang aber nicht heraus. Das soll sich bei Real nun ändern.