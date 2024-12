Neue Spekulationen über Terzic-Zukunft

IMAGO/Bahho Kara

Könnte Ex-BVB-Coach Edin Terzic in der Premier League anheuern?

Trainer Julen Lopetegui muss bei West Ham United offenbar um seinen Job bangen. Als möglicher Nachfolger wird in einem Medienbericht unter anderem Ex-BVB-Coach Edin Terzic genannt.

Laut "The Telegraph" erwägt West Ham United, Julen Lopetegui noch vor dem kommenden Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers (Montag, 21 Uhr) zu entlassen. Der Spanier hatte die Londoner erst im Sommer von David Moyes übernommen. Der Saisonstart ist jedoch missglückt.

West Ham United rangiert in der Premier League mit 15 Punkten aus 14 Spielen aktuell lediglich auf dem 14. Tabellenplatz. Zuletzt unterlag der Traditionsklub mit 1:3 bei Aufsteiger Leicester City.

"The Telegraph" spekuliert bereits über mögliche Nachfolgekandidaten. Der britischen Zeitung zufolge war Ruud van Nistelrooy ein Thema bei den Hammers. Der Niederländer heuerte jedoch unlängst bei Leicester City an und ärgerte bei seinem Debüt mit den Foxes eben West Ham.

Ex-BVB-Coach Edin Terzic ein Thema?

Als potenzielle Lopetegui-Erben werden in dem entsprechenden Medienbericht nun Edin Terzic, Roger Schmidt, Sergio Conceicao, Max Allegri und Graham Potter in die Verlosung gebracht. Das Quintett ist derzeit ohne Job und könnte daher im Fall der Fälle direkt übernehmen.

Terzic arbeitete bereits in der Vergangenheit bei West Ham United. Der 42-Jährige war zwischen August 2015 und November 2017 Assistent von Slaven Bilic beim englischen Hauptstadtklub. Zuletzt trainierte Terzic seinen Herzensverein Borussia Dortmund.

Der gebürtige Mendener übernahm im Dezember 2020 zunächst als Interimscoach, führte die Schwarz-Gelben in derselben Saison zum Triumph im DFB-Pokal. Anschließend räumte Terzic den Platz an der Seitenlinie für Marco Rose, fungierte in Westfalen stattdessen ein Jahr lang als Technischer Direktor. Nach der Trennung von Rose wurde Terzic dann wieder BVB-Coach, verpasste die Meisterschaft (2023) und den Gewinn der Champions League (2024) nur denkbar knapp. Im vergangenen Sommer endete sein Engagement in Dortmund.