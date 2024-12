FC Barcelona plant angeblich spektakulären Winter-Transfer

IMAGO/Craig Thomas/News Images

Marcus Rashford soll beim FC Barcelona hoch im Kurs stehen

Der FC Barcelona will sich im anstehenden Winter-Transferfenster angeblich um Marcus Rashford von Manchester United bemühen, der zuletzt auch beim FC Bayern gehandelt wurde.

Über das Interesse der Katalanen an dem 27 Jahre alten Engländer berichtet das spanische Portal "Fichajes.net". Barca sehe in Rashford demnach trotz des limitierten finanziellen Spielraums eine Möglichkeit, die Offensive mit einem Spieler zu verstärken, der seine Klasse bereits auf höchstem Niveau nachgewiesen hat und viel internationale Erfahrung mitbringt.

Die Bosse des Klubs von Trainer Hansi Flick sollen zudem darauf hoffen, dass United in der Causa Rashford zu Zugeständnissen in Sachen Ablöse bereit ist. Denn: Englands Rekordmeister will und muss Berichten zufolge zunächst Profis abgeben, um wirtschaftlichen Spielraum für Neuverpflichtungen zu schaffen und dabei nicht in Konflikt mit den Financial-Fairplay-Regeln der Premier League zu geraten.

Der neue Chefcoach Ruben Amorim soll vor diesem Hintergrund nur acht bis neun Akteure des aktuellen Kaders mit Blick auf den Januar als unverkäuflich deklariert haben - Rashford zählt nicht dazu. Laut "Daily Mail" wäre United dazu bereit, ihn trotz seines auf 60 Millionen Euro taxierten Marktwerts für 40 Millionen Pfund (rund 48 Millionen Euro) zu verkaufen - eine Summe, die für Barca allerdings immer noch deutlich zu hoch sein dürfte.

Macht der FC Bayern dem FC Barcelona Konkurrenz?

Rashford, der bislang eine durchwachsene Saison bei den dauerkriselnden Red Devils spielt, soll für Amorim verzichtbar sein. Zuletzt kam der 60-malige Nationalspieler der Three Lions mehrfach nur von der Bank.

Neben dem FC Barcelona soll sich auch der FC Bayern mit Rashford beschäftigen. "Teamtalk" befeuerte im Oktober Gerüchte, der Noch-United-Star könne in München Kingsley Coman beerben, der als Verkaufskandidat gilt.

Auch in den zurückliegenden Jahren gab es immer wieder Spekulationen um den FC Bayern und Rashford. Konkret wurden diese aber nie.