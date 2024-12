Pep Guardiola reagiert auf Haaland-Zweifel

IMAGO/Mutsu Kawamori

Guardiola und Haaland in der Krise

Teammanager Pep Guardiola vom englischen Fußballmeister Manchester City hat seinen Stürmerstar Erling Haaland inmitten der anhaltenden Mega-Krise in Schutz genommen.

"Erling Haaland ist so wichtig für uns und wird auch weiter so wichtig für uns sein. Wir müssen ihn besser einsetzen", sagte Pep Guardiola vor dem Heimspiel am Boxing Day am Donnerstag (13:30 Uhr/Sky) gegen den FC Everton über den Norweger.

Haaland ist zwar mit 13 Toren in dieser Saison immer noch der zweitbeste Torschütze der Premier League, traf zuletzt aber nur zweimal in acht Liga-Spielen.

Mit nur einem Sieg aus diesen acht Partien ist City auf den siebten Platz der Premier-League-Tabelle abgerutscht. "Das Problem liegt bei uns allen, nicht bei einem einzelnen Spieler", sagte Guardiola. "Viele kleine und große Details machen uns nicht so gut, wie wir waren."

Zuletzt hatte Haaland nach der 1:2-Niederlage am Samstag bei Aston Villa Eigenkritik geübt. "Ich gebe mir selbst die Schuld. Ich habe meine Chancen nicht genutzt. Ich muss mich verbessern, ich war nicht gut genug", sagte der 24-Jährige bei "TNT Sports".

Guardiola entgegnete schon da: "Ohne ihn wären wir noch schlechter", Haaland müsse einfach wieder "die richtigen Bälle an den richtigen Stellen bekommen."