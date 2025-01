Nach Sturz auf Kopf: Bentancur-Diagnose da

AFP/SID/JUSTIN TALLIS

Bentancur wurde auf dem Platz behandelt

Rodrigo Bentancur vom englischen Topklub Tottenham Hotspur hat bei seinem Sturz auf den Kopf eine Gehirnerschütterung erlitten. Das teilten die Londoner am Freitag mit.

Der Nationalspieler Uruguays werde die nächsten zwei Wochen ausfallen. Nach einigen Tests im Krankenhaus ist Bentancur bereits wieder zu Hause.

"Es geht ihm gut. Er fühlt sich gut", sagte Tottenhams Teammanager Ange Postecoglou in einem Video auf der Vereinswebseite: "Ich denke, es sind ein paar Wochen, in denen man sicherstellen muss, dass alles in Ordnung ist. Es war eine schwierige Situation. Wie ich schon sagte, zum Glück ist alles gut."

Bentancur war am Mittwoch im Halbfinal-Hinspiel des Ligapokals gegen den FC Liverpool (1:0) nach einem versuchten Flugkopfball in der sechsten Spielminute regungslos am Boden liegen geblieben und wurde fast zehn Minuten lang medizinisch behandelt. Der 27-Jährige wurde anschließend zu Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Ange issues an update on Rodrigo Bentancur 🤍 pic.twitter.com/zRWXKJ2bUO — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 10. Januar 2025

Wenig später gab er via Instagram Entwarnung. "Alles gut, Leute", schrieb Bentancur.