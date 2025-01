Neuer Trainer für Olympique Lyon

AFP/SID/OLIVIER CHASSIGNOLE

Fonseca erhält einen Vertrag bis 2027

Der rasche Trainerwechsel beim kriselnden französische Fußball-Erstligisten Olympique Lyon ist vollzogen.

Der Klub bestätigte am Freitag, dass der Portugiese Paulo Fonseca das Team ab sofort übernimmt. Er folgt auf den am Montag entlassenen Pierre Sage. Klub-Präsident John Textor hatte die zeitnahe Verpflichtung Fonsecas bereits am Dienstag angekündigt.

Der 51 Jahre alte Fonseca hatte bis Dezember die AC Mailand trainiert, in Lyon erhält er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Olympique hat von den sieben Pflichtspielen seit Jahresbeginn nur eines gewonnen, ist aus dem Pokal ausgeschieden und liegt in der Tabelle der französischen Ligue 1 deutlich hinter der Spitze zurück.

Hinzu kommen Probleme mit der Finanzkontrolle des französischen Fußballs. Diese hat gegen den einstigen, mit mehr als 460 Millionen Euro verschuldeten Serienmeister eine Transfersperre für das Winterfenster verhängt und ihn provisorisch zum Saisonende in die zweite Liga versetzt.