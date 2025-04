Nächste Galaxy-Niederlage bei Comeback von Marco Reus

AFP/GETTYIMAGES/SID/RONALD MARTINEZ

Marco Reus stand wieder auf dem Rasen

Marco Reus hat nach fünfwöchiger Verletzungspause sein Comeback bei Los Angeles Galaxy gegeben, auf den ersten Saisonsieg muss der Meister der nordamerikanischen Fußballliga MLS aber weiter warten.

Nach dem 0:1 (0:0) beim FC Austin bleibt der Titelverteidiger auch nach neun Begegnungen mit nur drei Punkten am Tabellenende der Western Conference.

Reus wurde in der 62. Minute eingewechselt, es war sein erster Einsatz seit dem 10. März. Der 35-Jährige laborierte an einer Knieverletzung, die ihn schon in der vergangenen Saison behindert hatte.

Auf dem Rasen musste er mit ansehen, wie Brandon Vázquez, der zuvor bereits einen Elfmeter vergeben hatte (67.), kurz vor Schluss (81.) für die Entscheidung sorgte.