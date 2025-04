Bologna folgt AC Mailand ins Coppa-Finale

IMAGO/Fabio Sasso

Bologna steht im Finale

Der italienische Traditionsverein FC Bologna steht zum ersten Mal seit 51 Jahren im Finale der Coppa Italia.

Im Halbfinal-Rückspiel gegen Serie-A-Konkurrent FC Empoli machte das Team vom in Karlsruhe geborenen Trainer Vincenzo Italiano mit einem 2:1 (1:1)-Sieg alles klar. Den Grundstein für das Endspiel hatten "I Rossoblu" (Die Rot-Blauen) schon mit einem 3:0 im Hinspiel gelegt.

Bologna darf nun vom dritten Triumph im italienischen Pokal träumen, bei der letzten Finalteilnahme 1974 hatte der Klub den Titel zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte gewonnen.

Mittelfeldspieler Giovanni Fabbian hatte Bologna im eigenen Stadion zunächst per Kopf in Führung (7.) gebracht. Empolis Wiktor Kowalenko antwortete nach 33 Minuten mit dem Ausgleich. Thijs Dallinga erzielte jedoch kurz vor dem Schlusspfiff den Siegtreffer (87.) für Bologna.

Im Finale am 14. Mai in Rom trifft Italianos Mannschaft nun auf die AC Mailand. Sie hatte unter anderem dank eines Doppelpacks des Ex-Frankfurters Luka Jovic im Derby am Mittwoch Inter Mailand (3:0) ausgeschaltet. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.