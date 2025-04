Medien: Entscheidung um Ancelotti-Zukunft gefallen

IMAGO/Ruben Albarran/Shutterstock

Carlo Ancelotti wird Real Madrid im Sommer verlassen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich Carlo Ancelotti mit dem brasilianischen Verband darauf geeinigt, ab Juni den Job als Nationaltrainer der Selecao zu übernehmen. Schon bei der Klub-WM wird der ehemalige Cheftrainer des FC Bayern wohl nicht mehr an der Seitenlinie von Real Madrid stehen.

Bereits am Montagmorgen hatte die "Marca" vermeldet, dass die Entscheidung über die Zukunft von Carlo Ancelotti bei Real Madrid in den kommenden Stunden fallen werde. Am Montagabend sickerte dann durch, dass der Italiener nach einem Treffen mit Präsident Florentino Pérez und Real-Geschäftsführer Jose Angel Sanchez nur noch bis Ende der LaLiga-Saison Trainer der Königlichen ist.

Laut "Marca" und Transfer-Insider Fabrizio Romano ist das Aus des ehemaligen Bayern-Trainers ebenso beschlossen, wie die neue Aufgabe, die der Routinier ab Juni bekleiden wird. Demnach hat sich Ancelotti mit dem brasilianischen Verband CBF auf einen Vertrag geeinigt, der bereits Anfang Juni gültig werden soll. Noch fehle allerdings die Unterschrift, heißt es.

Xabi Alonso wird wohl auf Ancelotti folgen

Schon bei der Klub-WM wird der 65-Jährige daher nicht mehr an der Seitenlinie des spanischen Rekordmeisters stehen. Wer die Real-Stars beim finanziell extrem lukrativen Turnier in den USA betreuen wird, ist noch offen. Als langfristige Lösung wird wohl Xabi Alonso in die spanische Hauptstadt wechseln. Laut dem Schweizer Ableger von "Sky Sport" ist bereits fix, dass der Spanier Bayer Leverkusen verlassen wird.

Die Selecao buhlt seit geraumer Zeit an Ancelotti. In den vergangenen Wochen mehrten sich die Indizien dafür, dass der fünffache Champions-League-Sieger den Posten im so stolzen Fußballland übernehmen wird. Ancelotti soll Brasilien bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zum sechsten WM-Titel führen.

Sein Debüt als Nationaltrainer des WM-Rekordtitelträgers wird Ancelotti dann wohl Anfang Juni beim Gastspiel in der WM-Quali in Ecuador feiern.