Lotte feiert nächsten Sieg

Die Sportfreunde Lotte dürfen sich weiter über die Tabellenführung freuen

Die Sportfreunde Lotte bleiben auch nach dem achten Spieltag der 3. Liga Tabellenführer. Der Aufsteiger bezwang die SG Sonnenhof Großaspach mit 2:1 (1:1) und verdrängte damit den VfL Osnabrück von der Spitze.

Osnabrück hatte bereits am Dienstag den FC Rot-Weiß Erfurt 3:0 bezwungen. Seinen ersten Drittligasieg erkämpfte Absteiger FSV Frankfurt. Die Hessen setzten sich gegen Preußen Münster mit 4:1 (2:0) durch. Damit bleibt Münster Tabellenschlusslicht.

In Lotte hatte Kevin Freiberger die Gastgeber nach 21 Minuten in Führung gebracht. Doch noch vor dem Wechsel verwandelte Lucas Röser einen Foulelfmeter für die Gäste zum Ausgleich. In der intensiven Begegnung sorgte Phillipp Steinhardt (65.) für den Siegtreffer des Spitzenreiters.

FSV holt ersten Dreier

Das erste Erfolgserlebnis nach dem Zweitliga-Abstieg hatte der FSV Frankfurt in erster Linie Yannick Stark zu verdanken, der in der 8. und 28. Minute zur Vorentscheidung traf. Nach dem 3:0 durch Fabian Schleusener (52.) kamen die Gäste durch Adriano Grimaldi (67.) zwar noch einmal heran, doch erneut Schleusener mit dem Schlusspfiff stellte den Endstand her. Auch der andere Absteiger siegte. Der SC Paderborn verwandelte gegen den Chemnitzer FC einen 0:1-Pausenrückstand in ein 4:2. Neuzugang Zlatko Dedic markierte zwei Treffer.

Einen 2:0 (1:0)-Auswärtssieg verbuchte der FC Hansa Rostock bei Fortuna Köln. Stephan Andrist war in der 58. und 79. Minute doppelter Torschütze. Auch die beiden Treffer zum 2:1 (2:0)-Sieg des SV Wehen Wiesbaden markierte ein Spieler: Philipp Müller. Der 1. FC Magdeburg bezwang Werder Bremen II mit 2:0 (1:0).