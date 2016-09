Bochum gewinnt Torfestival in Aue

Der VfL Bochum schlug in Aue gleich viermal zu

Zweitligist VfL Bochum hat nach zwei sieglosen Spielen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Im Duell mit Aufsteiger Erzgebirge Aue gewann das Team von Trainer Gertjan Verbeek am Freitag mit 4:2 (2:2).

Johannes Wurtz (2.) hatte den VfL früh in Führung gebracht, die Stürmer Pascal Köpke (5.) mit seinem vierten Saisontor ausglich. Auch Aues Führung durch Simon Skarlatidis (12.) hielt nicht lange. Thomas Eisfeld (14.) erzielte per Schlenzer das zwischenzeitliche 2:2. Jan Gyamerah (69.) und Peniel Mlapa (90.+1) besorgten in der zweiten Hälfte den Gästesieg. Zudem sah Aues Christian Tiffert die Gelb-Rote Karte (88.).

Bochum hat durch den Sieg nun zwölf Punkte auf dem Konto und klettert zwischenzeitlich auf den sechsten Rang. Aue steht mit sieben Zählern auf dem 14. Platz.

In einer offensiv geführten Partie vor 7.300 Zuschauern kamen die Teams nach dem turbulenten Start erst zum Ende der ersten Hälfte etwas zur Ruhe. Beide Verteidigungsreihen ließen den Gegner zu oft gewähren, viele Torraumszenen waren die Folge. Marco Stiepermann (42.) hatte kurz vor der Pause die große Chance auf Bochums erneute Führung. Sein Kopfball landete jedoch am Außenpfosten.

Auch im zweiten Durchgang verlor die Partie nicht an Intensität. Beide Mannschaften bemühten sich um ein gradliniges Offensivspiel. Eisfeld (46.) und Nico Rieble (48.) vergaben klare Chancen für die Gäste, während Aue zwar viel lief, aber weitere zwingende Möglichkeiten vermissen ließ. Dann trafen Gyamerah und Mlapa.