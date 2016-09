RB nach Rekord: "Das fühlt sich gut an"

RB Leipzig hat einen starken Saisonstart hingelegt

RB Leipzig will auch nach dem Startrekord für einen Bundesliga-Neuling weiter die Konkurrenz überraschen. "Wir sind gegen jede Mannschaft in der Lage zu punkten. Wir sind eine junge Truppe, haben aber viel Qualität. Jedes Spiel ist für uns ein Abenteuer, wir werfen immer alles rein", sagte Innenverteidiger Willi Orban nach dem völlig verdienten 2:1 (1:1) am Freitagabend gegen den FC Augsburg.

Zum ersten Mal seit Gründungsmitglied 1. FC Köln 1963 blieb damit ein Liga-Neuling in seiner Premierensaison in den ersten sechs Saisonspielen ungeschlagen. "Das fühlt sich gut an", sagte Orban. Trainer Ralph Hasenhüttl war jedoch mit den schwachen ersten 20 Minuten gegen Augsburg unzufrieden: "Das war ein bisschen lax von uns. Wir haben in der Halbzeit den Finger in die Wunde gelegt und den Jungs ein paar Lösungsvorschläge mitgegeben, wie sie dem Gegner weh tun können. Das hat geklappt."

Dass der finanzstarke Emporkömmling, der von einem österreichischen Getränkehersteller finanziert wird, kein gewöhnlicher Aufsteiger ist, bewies die prominente Besetzung der Auswechselbank gegen Augsburg: Unter anderem saßen dort Kapitän Dominik Kaiser, 15-Millionen-Mann Oliver Burke, U21-Nationalspieler Davie Selke und der griechische Nationalspieler Kyriakos Papadopoulos. "Natürlich will jeder immer spielen", sagte Kaiser, "aber am Wichtigsten ist der Erfolg der Mannschaft."