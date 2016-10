Wildert die Roma in Frankfurt?

Chandler ist ein gefragter Mann

Gleich mehrere italienische Medien berichten, dass Euro-League-Teilnehmer AS Rom ein Auge auf Eintracht Frankfurts Timothy Chandler geworfen hat. Obwohl der Vertrag des 26-Jährigen im nächsten Sommer ausläuft, soll der Verteidiger schon im Winter kommen.

Auf der Suche nach einer Alternative für Bruno Peres ist der Serie-A-Klub anscheinend auf Frankfurts Chandler aufmerksam geworden. Trainer Luciano Spalletti möchte den Bundesliga-Spieler in der nächsten Transferperiode im Januar nach Italien locken. Dies würde bedeuten, dass die Eintracht immerhin noch eine kleine Ablösesumme für den Defensivmann bekommen würde.

Eintracht-Coach Niko Kovač nahm die Spekulationen um Chandlers Zukunft gelassen hin. Er sagte gegenüber "Bild": Das freut mich sehr für ihn und wird ihm sicher Selbstvertrauen geben. Das hat er sich aber auch hart erarbeitet, dass andere Klubs auf ihn aufmerksam werden."

Mehr ließ sich der Trainer allerdings nicht entlocken. "Was im Winter ist, kann man jetzt noch nicht sagen", zeigte Kovač sein Pokerface und fügte hinzu: "Aber es ist schön, wenn Eintracht durch gute Leistungen international Begehrlichkeiten weckt."

Chandler war 2014 für rund eine Million Euro Ablöse vom 1. FC Nürnberg nach Hessen gewechselt. Zum Interesse der Römer sagte er: "Ich fühle mich hier wohl, mir gefällt es in Frankfurt." Laut "Bild" kann er sich auch ein längeres Engagement bei der Eintracht vorstellen, wo er in dieser Saison zu den unumstrittenen Stammspielern gehört. Noch ist also alles offen.