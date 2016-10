Agent: Draxler würde "gerne zu Juve wechseln"

Julian Draxler wird den VfL angeblich im Sommer verlassen

Der Abflug von Julian Draxler aus Wolfsburg stand bereits vor der aktuellen Saison kurz bevor. Die Wölfe legten ihr Veto ein und zwangen den Nationalspieler zum Verbleib. Draxlers Abschied ist damit jedoch nur aufgeschoben.

"Julian Draxler wird Wolfsburg definitiv verlassen", verriet Spieleragent Fabio Parisi nun gegenüber "Tuttosport", dass der wechselwillige 23-Jährige seine Meinung nicht ändern und dem VfL womöglich doch über die Saison 2016/17 hinaus treu bleiben wird. Ein mögliches Ziel des Deutschen ist Turin. Schon im Sommer 2015 habe Draxler mit Juve-Coach Max Allegri gesprochen. "Sie waren sich einig und haben sich direkt gut verstanden", so Parisi, der versucht hatte, den Deal damals zwischen dem italienischen Rekordmeister und dem FC Schalke einzufädeln.

Der weitere Verlauf ist bekannt: Draxler wechselte in jenem Sommer für 36 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg, wurde bei den Niedersachsen aber nie wirklich glücklich. Seinem Wunsch, die Wölfe zu verlassen, schob der Klub in diesem Sommer einen Riegel vor. "Ich hatte nicht die Möglichkeit, den Verein zu verlassen, weil ich keine Freigabe bekommen habe. Im Sommer wurde viel spekuliert, einiges war wahr, einiges war nicht wahr", machte Draxler damals keinen Hehl aus seinen Wechselabsichten. Dass diese nicht abgeklungen sind, bestätigte nun auch Fabio Parisi.

"Er wird Wolfsburg am Ende der Saison verlassen und würde gerne zu Juventus wechseln. Für Allegri wäre er der ideale Spielmacher", ist sich Parisi sicher. "Ich wiederhole: Draxler wird Wolfsburg verlassen, ob Juventus dann erneut an ihm interessiert ist, ist ein anderes Thema. Sie haben durch den Transfer von Paul Pogba viel Profit gemacht und haben die Möglichkeit, in den nächsten Jahren viele Investitionen zu tätigen", glaubt der Vermittler an eine Transferoffensive des italienischen Rekordmeisters, in deren Zuge der ein oder andere Superstar in die Serie A wechseln könnte - unter anderem Julian Draxler.