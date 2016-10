Juve-Ikone vor Flucht zu Barça?

Stephan Lichtsteiner ist mit der aktuellen Situation mehr als unzufrieden

Er galt lange als Mr. Zuverlässig bei der Vecchia Signora. Doch seit Monaten spielt Stephan Lichtsteiner bei Juventus keine Rolle mehr. Die Eiszeit in Italien führt nun dazu, dass der Schweizer mit einem Wechsel zum FC Barcelona liebäugelt.

So habe Lichtsteiner gegenüber seinem Bruder und Berater Marco geäußert, er wolle unbedingt in Zukunft für den FC Barcelona auf dem Rasen stehen, wie das spanische Fachblatt "Mundo Deportivo" berichtet. Der 32-Jährige verfüge noch immer über Kraft und Ausdauer, um weiterhin auf höchstem Niveau spielen zu können. Mit seiner Landesauswahl möchte der Luzerner noch mindestens bei der WM 2018 in Russland auflaufen.

Der Schweizer steht zum ersten Mal in den fünf Jahren seines Wirkens beim italienischen Rekordmeister in der Gunst des Trainers nicht ganz oben. In der aktuellen Spielzeit hatte der Brasilianer Dani Alves meist den Vortritt erhalten. In der Champions League beim 4:0-Kantersieg in Zagreb stand "Il Svizzero" noch nicht einmal mehr im Kader. Ein "Demütigung", wie italienische Gazetten unlängst titelten.

Lichtsteiner für Aleix Vidal?

"Den Ausschluss aus der Champions-League-Liste habe ich zur Kenntnis genommen", so der Betroffene trocken. "Selbstverständlich setze ich alles daran, meinen Platz im Team zu verteidigen", schob Lichtsteiner nicht allzu überzeugend hinterher.

Laut der Turiner Zeitung "Tuttosport" ist Lichtsteiner in Ungnade gefallen, da er im Sommer mit einem Wechsel zu Inter geliebäugelt hatte. In Barcelona scheint sich Sportdirektor Robert Fernández, für den Fall dass der Abschied von Aleix Vidal näher rückt, zumindest mit der Personalie Lichtsteiner zu befassen. Der Spanier Aleix Vidal konnte nämlich seit seinem Wechsel zu den Katalanen vom FC Sevilla nicht wirklich überzeugen und gilt als kommender Wechsel-Kandidat.

Lichtsteiner kam 2011 von Lazio zu Juventus und holte seither in jedem Jahr mit den Piemontern die italienische Meisterschaft. Drei Mal gewann er den Pokal und stand 2015 mit der Alten Dame im Finale der Champions League.