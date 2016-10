Matip beschäftigt sich nicht mit dem Abstieg

Der Abstieg ist für Matip kein Thema

Marvin Matip kehrt am Wochenende mit dem FC Ingolstadt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Dann muss der FCI beim wiedererstarkten FC Köln bestehen. Der 31-Jährige weiß, was die Geißböcke so stark macht.

"Der Verein hat bewiesen, dass man mit Erfolg belohnt wird, wenn man Ruhe bewahrt – auch in schwierigen Phasen", sagte Matip in der "Bild". "Früher war es in Köln sehr turbulent, es herrschte viel Unruhe. Jetzt ist es endlich ruhig geworden und die Mannschaft kann konzentriert arbeiten."

Auch in Ingolstadt werde in komplizierten Phasen ruhig weitergearbeitet, betont der Verteidiger. "Wir müssen natürlich mit positiven Ergebnissen dazu beitragen, dass es ruhig bleibt." Einen Abstieg - wie 2006 mit dem FC - will Matip nämlich nicht mehr erleben. "Mit Köln war es damals sehr bitter", betonte der Ingolstädter, fügte jedoch hin: "Ich muss niemandem irgendwelche Horror-Szenarien aufmalen."

"Mit einem Abstieg beschäftige ich mich überhaupt nicht", sagte der 31-Jährige, der weiß, "was in der Mannschaft steckt". Dafür sei er viel zu optimistisch, dass der Klub in der Liga bleibe. Um wieder in die Spur zu kommen, hat Trainer Markus Kauczinski das Spiel umgestellt und das Team defensiver ausgerichtet. Matip findet das gut: "Die Mannschaft ist begierig, den neuen Weg des Trainers jetzt zu gehen, denn wir wollen den Erfolg. Zudem tut es uns allen auch in den Köpfen gut, wenn wir nicht mehr das ganz große Risiko gehen müssen."