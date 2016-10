Bayer in Angst: Spanien lockt Chicharito

Steht Chicharito bei Bayer vor dem Absprung?

Aktuell ist Javier "Chicharito" Hernández in absoluter Top-Form. Schon fünfmal konnte der Leverkusener in der laufenden Saison treffen. Die Treffsicherheit soll jetzt einen spanischen Interessenten auf den Plan rufen.

Wie die englische "Sun" berichtet, hat der FC Valencia auf der Suche nach einem Angreifer Bayer-Stürmer Chicharito ins Visier genommen. Demnach soll der Torjäger in Leverkusen über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 45 Millionen Euro verfügen. Nach dem Abgang von Paco Alcácer zum FC Barcelona ist man beim sechsfachen spanischen Meister aktuell händeringend auf der Suche nach einem Ersatz.

Laut Informationen der spanischen Tageszeitung "AS" hat Valencia-Eigentümer Peter Lim nach dem schlechten Saisonstart der "Fledermäuse" bereits bestätigt, die fällige Klausel zahlen zu wollen. Auch die Vermarktungsmöglichkeiten des mittelamerikanischen Stars, der in Mexiko Helden-Status genießt, könnten ein weiteres Argument für die Verpflichtung der "kleinen Erbse" sein.

In Leverkusen dürfte man aber alles unternehmen, um einen Chicharito-Abgang zu verhindern. Nach seiner Verpflichtung im Sommer 2015 konnte der 86-fache Nationalspieler auf Anhieb überzeugen. 17 Bundesligatore erzielte Hernández in seiner Debüt-Saison für Leverkusen. Auch in dieser Spielzeit ist der kleine Angreifer wieder die personifizierte Leverkusener Torgefahr. Seinem Hattrick gegen Mainz ließ Chicharito das wichtige 2:0 am letzten Spieltag gegen den BVB folgen.