Knoche: Magath "war genau der richtige"

Knoche kickt seit elf Jahren in Wolfsburg

Robin Knoche ist neben Diego Benaglio und Marcel Schäfer dienstältester Profi im Kader des VfL Wolfsburg, dabei ist er erst 24 Jahre alt. Vor fünf Jahren hat Felix Magath ihn zu den Profis hochgezogen. Knoche ist dem Wolfsburger Meistermacher sehr dankbar.

"Er wollte immer sehen, dass man 100 Prozent Leistung bringt - in jeder Trainingseinheit", sagte der Innenverteidiger bei "goal.com". Wer in jedem Training Vollgas gegeben habe, wurde dafür von Magath auch belohnt. "Für mich war er als Trainer daher damals genau der richtige." Denn Knoche sagte über sich selbst, er sei "ein Typ, der in jeder Einheit an seine Grenzen geht. Ich will immer mein Bestes geben."

Auch unter Dieter Hecking habe sich das Vorgehen kaum verändert. "Die jungen Spieler, die in letzter Zeit nachrücken, müssen sich auch die Anerkennung des Trainers erarbeiten. Das geht immer über Leistung", betonte der Abwehrmann. Mit der bisherigen Saisonausbeute des VfL ist der 24-Jährige nicht ganz zufrieden.

Die Spielen seien zwar soweit "ganz ordentlich" gewesen, aber eines ärgerte ihn: "Die Ergebnisse passen nicht." Knoche kennt allerdings auch schon den Weg aus der Krise: "Wir müssen ein Tor schießen, brauchen wieder ein Erfolgserlebnis." Wichtig ist ihm, "dass wir auch im Training eine gewisse Lockerheit beibehalten. Wir dürfen jetzt nicht verkrampfen und alles negativ sehen."