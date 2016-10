Nach Traumvorlage: Wie lange bleibt Ibišević?

Vedad Ibišević ist bei der Hertha unersetzlich

Hertha BSC wünscht sich eine Vertragsverlängerung mit seinem Torjäger Vedad Ibišević über das Saisonende hinaus. "Ich würde ihn sehr gerne behalten", sagte Trainer Pál Dárdai am Freitag nach dem 1:1 (0:0) im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund. Der Vertrag des Bosniers läuft im Sommer 2017 aus.

Ibišević ist jedenfalls nicht abgeneigt: "Ich habe immer wieder betont, dass ich mich wohlfühle. Das ist die Voraussetzung", sagte er: "Aber das Gesamtpaket muss stimmen. Darüber werden wir sprechen."

Dabei wurde in den letzten Tagen auch über einen Abgang des Torjägers aus der Bundesliga spekuliert. Medienberichten zufolge soll der Bosnier über einen Wechsel in die USA, nach England oder nach China liebäugeln. Um den Kapitän in der Hauptstadt zu halten, müsste Herthas Manager Michael Preetz den Kontrakt des Stürmers wohl mit deutlich höheren Bezügen ausstatten.

Wie wichtig der 32-Jährige für den Verein ist, beweist Ibišević im Bundesligaalltag. Er hat bereits fünf Saisontore erzielt, zudem traf er zweimal in der Europa-League-Qualifikation. Das Tor zum 1:0 in Dortmund durch Valentin Stocker (51.) bereitete er traumhaft per Hacke vor.