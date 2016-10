Nächster Fehltritt: Bayern patzt in Überzahl

Bayerns Thomas Müller holte sich im Spiel eine blutende Wunde ab

Rekordmeister Bayern München hat seine kleine Ergebniskrise selbst in Überzahl nicht beendet und sich unfreiwillig als höflicher Partygast erwiesen. Der Tabellenführer musste sich im Spiel bei Eintracht Frankfurt mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Der Eintracht-Trainer und frühere Bayern-Profi Niko Kovač wurde am Samstag 45 Jahre alt.

Vor 49.500 Zuschauern in der Arena glichen Szabolcs Huszti (43.) und Marco Fabián (78.) die Führungen der Gäste durch Arjen Robben (10.) und Joshua Kimmich (62.) aus. In der 65. Minute sah Huszti Gelb-Rot.

Auch wegen der Abwehrschwächen misslang die Generalprobe für das anstehende Champions-League-Spiel der Münchner am Mittwoch gegen die PSV Eindhoven. Zuletzt war der FCB im Mai 2015 in drei Pflichtspielen in Serie sieglos geblieben. Vor der Länderspielpause hatte das Team von Trainer Carlo Ancelotti in der Königsklasse bei Atlético Madrid (0:1) und in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:1) gepatzt.

Die Frankfurter, die seit mehr als sechseinhalb Jahren auf einen Sieg gegen das Ausnahmeteam von der Isar warten, mussten auf die Unterstützung von 2000 Anhängern verzichten, weil ein Fanblock aufgrund einer Sanktion seitens des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gesperrt blieb. Deshalb hatte es vor der Begegnung einen Protestmarsch von der Innenstadt in Richtung Stadion gegeben, der friedlich blieb.

Mutige Eintracht

Von Beginn an präsentierte sich die Eintracht mutig. Fabián und Ante Rebic offenbarten durch schnelle Vorstöße immer wieder die Schwächen in der Abwehr der Münchner, die allerdings einen Auftakt nach Maß erwischten. Der nach seiner Rippenblessur in die Startelf zurückgekehrte Robben schob aus spitzem Winkel mit links souverän zur frühen Führung ein.

Doch die Kovač-Elf war alles andere als schockiert, sie profitierte in der Folge von Fehlpässen der Gäste, bei denen Toptorschütze Robert Lewandowski zunächst nur auf der Bank saß. Fünf Minuten nach dem Rückstand hatte Timothy Chandler den Ausgleich auf dem Fuß, doch sein Schuss aus kurzer Distanz prallte an den Innenpfosten des Tores von Manuel Neuer. Der Nationaltorwart war dann auf dem Posten, als Eintracht-Kapitän Alexander Meier ihn mit einem Kopfball prüfte (33.).

Belohnung

Wenig später wurden die Hessen belohnt, als Huszti nach einem unglücklichen Abpraller des bis dahin starken Jérôme Boateng zum verdienten Ausgleich einschoss. Bereits vor dem Anpfiff hatte es eine schlechte Nachricht für den Titelverteidiger gegeben: Die Bayern müssen in den nächsten zwei bis drei Wochen auf Franck Ribéry (muskuläre Probleme) verzichten.

Nach dem Wechsel gab die Eintracht in einem spannenden Spiel den Ton an und hatte Glück, dass Kingsley Coman nur den Pfosten traf (54.). Wenig später hatte dann aber Nationalspieler Kimmich Erfolg, der nach Vorlage von Mats Hummels seinen sechsten Treffer im siebten Pflichtspiel in Serie erzielte.

Bei Frankfurt überzeugten Fabian und Rebic. Boateng verdiente sich beim Rekordmeister noch die beste Note.