Fabián: "Ich setze mir kein Limit"

Marco Fabián starte bei der Eintracht richtig durch

Im Januar 2016 wechselte Marco Fabián als Topstar der mexikanischen Liga zur abstiegsbedrohten Frankfurter Eintracht und blieb blass. Ein halbes Jahr darauf hat sich die Situation grundlegend geändert.

Der 27-Jährige, der in der laufenden Spielzeit bereits drei Treffer erzielen und zwei weitere vorbereiten konnte, hat seine anfänglichen Schwierigkeiten überwunden und ist offenbar vollends in Frankfurt angekommen. Dennoch bleibt der kleine Edeltechniker bescheiden. Wichtig sei, dass er mit seinen Toren der Mannschaft helfen könne, stellte Fabián heraus. Er hoffe zudem, dass er sich noch weiter steigern könne und machte im Interview mit der "Sport Bild" klar: "Ich setze mir kein Limit."

Ein Limit wollte er auch bezüglich der Ziele seines Klubs nicht setzen. Grundlegend sei es zwar, so früh wie möglich den Klassenerhalt einzutüten, aber man müsse dennoch "den Moment leben und nicht zu weit in die Zukunft schauen", so Fabián, der hervorhob, dass es sicher auch Phasen geben werde. "in denen es nicht so gut läuft".

Zudem äußerte sich der Nationalspieler zu seinen anfänglichen Problemen in Frankfurt. Es sei für ihn keine Überraschung gewesen, dass er etwas Zeit brauchte, sich "auf einem neuen Kontinent durchzusetzen", so Fabián. Zweifel an seiner Entscheidung habe er aber nie gehabt. "Ich habe jahrelang für die Chance gearbeitet, in Europa spielen zu dürfen. Da gibt man nicht nach einem halben Jahr in der Bundesliga auf und geht nach Hause."

Alles in allem sei es sogar ein Vorteil gewesen, schon im Winter bei der SGE unterschrieben zu haben. "Ich habe mit der Mannschaft eine schwierige Situation erlebt und mich in Frankfurt eingelebt. Ich wusste, dass meine Zeit kommt", erläuterte der flexible Angreifer gegenüber "Sport Bild".