Trotz Verletzung: Bochum bindet Eigengewächs

Bochum stattet Tom Baack mit einem Profivertrag aus

Der VfL Bochum hat Eigengewächs und Junioren-Nationalspieler Tom Baack mit einem Profivertrag bis 2019 an sich gebunden. Das teilten die Westfalen am Mittwoch mit.

Der 17 Jahre alte Defensivspieler trainiert seit der vergangenen Saison bei Bochums Profis, kuriert momentan allerdings noch die Folgen eines Knöchelbruchs aus.

"Tom Baack gehört schon seit längerem zu jenen Spielern unseres Talentwerks, denen wir zutrauen, den Sprung in die Erste Mannschaft zu schaffen. Die momentane Knöchelverletzung ist zwar ärgerlich, aber wir sind davon überzeugt, dass Tom diesen Rückschlag wegsteckt und hoffen darauf, dass der Heilungsprozess weiterhin so positiv verläuft wie bisher. Er ist noch so jung, da bleibt viel Zeit, um uns Freude zu bereiten", wird VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter auf der Homepage der Bochumer zitiert.

Baack selbst ergänzte: "Ich freue mich, Teil einer rasanten Entwicklung zu sein, die der VfL in den vergangenen Jahren genommen hat. Das Bekenntnis zu jungen Spielern und den eigenen Talenten hat den Ausschlag gegeben, mich längerfristig an den VfL zu binden."