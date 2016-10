Mega-Offerte! Leipzig wollte TSG-Talent

Nadiem Amiri ist heiß begehrt

Nadiem Amiri gehört zum Tafelsilber der TSG Hoffenheim. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler ist neben Nationalspieler Niklas Süle einer der begehrtesten jungen Spieler der Kraichgauer auf dem Transfermarkt. Aufsteiger RB Leipzig soll im Sommer bereit gewesen zu sein, ein dickes Millionenpaket für Amiri zu schnüren.

Laut Informationen der "Bild" boten die finanzstarken Sachsen satte 13 Millionen Euro, um den Sohn afghanischer Einwanderer in den Osten der Republik zu locken. Demnach bemühte sich Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick intensiv um seinen Wunschspieler. Doch trotz zahlreicher Gespräche konnte der frühere TSG-Trainer Manager Alex Rosen und Geschäftsführer Dr. Peter Görlich nicht davon überzeugen, das Juwel abzugeben. Ebenso wie Süle gilt Amiri in Hoffenheim offenbar (noch) als unverkäuflich.

Die Verhandlungsposition von Rosen und Co. wird sich nach Stand der Dinge im Hinblick auf das kommende Jahr jedoch nicht verbessern. Amiris Vertrag beim Hopp-Klub läuft nur noch bis 2018. Ob er diesen verlängert, steht in den Sternen.

Bei der TSG zählt der dribbelstarke Offensivmann trotz seines jungen Alters bereits zum erweiterten Stammpersonal. In der laufenden Spielzeit kam er in sechs von sieben Bundesligaspielen zum Einsatz, zweimal von Beginn an.