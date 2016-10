"Haben Termin": Robben vor Vertragsgesprächen

Arjen Robben würde gerne bei den Bayern bleiben

Arjen Robben findet nach seiner Verletzungspause derzeit gut in die Spur zurück. Nach der starken Leistung gegen seinen Ex-Verein PSV Eindhoven mit zwei eingeleiteten Treffern und einem eigenen Tor stehen in Kürze Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Bayern wegen einer möglichen Vertragsverlängerung an.

"Wir haben bald einen Termin, sind ganz entspannt. Bayern weiß, was sie an Arjen haben und wir wissen, was wir an Bayern haben", sagte Robbens Vater und Berater Hans der "Bild". Seit 2009 spielt der 32-jährige Robben in München, sein Kontrakt läuft im Sommer nächsten Jahres aus. Wie es dann weitergeht ist noch offen.

Im Umfeld des Spiels gegen Eindhoven sprach der Niederländer auch über ein mögliches Karriereende beim PSV, wo er von 2002 bis 2004 spielte. "Der Kontakt mit Eindhoven besteht immer noch. Aber ich bin sehr zufrieden hier. Wir werden demnächst über einen neuen Vertrag und meine Zukunft sprechen. Aber erst einmal muss ich fit bleiben und guten Fußball zeigen", erklärte der Angreifer.

Dass er das kann, stellte Robben in den letzten Jahren trotz vieler Verletzungspausen immer wieder unter Beweis. Dafür sprechen beispielsweise 79 Bundesliga-Treffer in 145 Spielen.

Mit dem FCB holte Robben unter anderem fünf Deutsche Meisterschaften, viermal den DFB-Pokal sowie die Champions League 2013, als er selbst das entscheidende 2:1 gegen den BVB erzielte.