Ballon d'Or: "Auba" und Kroos auf der Liste!

Aubameyang könnte Weltfußballer 2016 werden

Kommt der nächster Titelträger des Ballon d'Or aus der Bundesliga? Zumindest stehen schon mal die zwei Topstürmer des letzten Jahres auf der Kandidatenliste, welche am Montagmorgen von der französischen Zeitung "France Football" vorgestellt wurde.

Zwischen 2010 und 2015 wurde der Preis gemeinsam vom Weltverband FIFA und der französischen Fachzeitschrift vergeben und galt damit als offizielle Weltfußballerwahl. In diesem Jahr endete die Partnerschaft zwischen FIFA und "France Football", trotzdem verleiht die Zeitschrift ihre Auszeichnung weiter und nun wieder eigenständig. Aktueller Titelträger ist Lionel Messi, der mit fünf Weltfußballer-Auszeichnungen seit 2009 gleichzeitig Rekordhalter ist.

In diesem Jahr darf sich auch Pierre-Emerick Aubameyang Hoffnungen auf den Goldenen Ball machen. Der Gabuner, der mit Borussia Dortmund in der letzten Saison Vizemeister wurde und dabei 25 Saisontore in 31 Spielen erzielte, steht zum ersten Mal auf der 30-köpfigen Liste, die von "France Football" im Laufe des Tages weiter vervollständigt wird.

Nominee for the Ballon d'Or France Football : PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG !#ballondor pic.twitter.com/rAh51S2G9k — France Football (@francefootball) 24. Oktober 2016

Gleichzeitig darf sich auch Sturmrivale Robert Lewandowski vom FC Bayern München freuen. Auch der polnische Superstar wurde von der französischen Fachzeitschrift auf die Short List gesetzt. Einziger deutscher Spieler auf der Nominierungsliste ist bislang Toni Kroos von Champions-League-Gewinner Real Madrid.

Gegenwärtig sind schon 15 Spieler bekannt gegeben, die für den Ballon d'Or 2016 nominiert wurden. Neben den Stürmern des BVB und dem FCB sowie Toni Kroos sind das noch:

Sergio Agüero (Manchester City)

Gareth Bale (Real Madrid)

Gianluigi Buffon (Juventus Turin)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Paulo Dybala (Juventus Turin)

Diego Godin (Atlético Madrid)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Gonzalo Higuaín (Juventus Turin)

Zlatan Ibrahimović (Manchester United)

Andres Iniesta (FC Barcelona)

Koke (Atlético Madrid)

Die weiteren 15 Nominierten werden im Laufe des Montagmittags präsentiert. Auch, wenn Auba, Lewy und Kroos auf den Titel wohl keine großen Chancen haben dürften: Alleine die Nominierung gilt als große Auszeichnung und Anerkennung großer Leistungen im abgelaufenen Fußballjahr. Pierre-Emerick Aubameyang ist Anfang des Jahres bereits zu Afrikas Fußballer des Jahres 2015 gewählt worden.

Der Titelträger des Ballon d'Or hat in den letzten Jahren immer Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo geheißen. Während der Kooperation mit der FIFA zwischen 2010 und 2015 hat La Pulga aus Argentinien den begehrten Pokal stolze viermal in Empfang nehmen können, CR7 siegte 2013 und 2014.