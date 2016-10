MSV muss lange auf Schnellhardt verzichten

Schnellhardt fehlt dem MSV für drei Spiele

Drittligist MSV Duisburg muss bis auf Weiteres ohne Fabian Schnellhardt auskommen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes belegte den 22 Jahre alten Mittelfeldspieler mit einer Sperre von drei Spielen. Schnellhardt war am vergangenen Samstag im Ligaspiel gegen Hansa Rostock (0:1) in der 90. Minute von Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) des Feldes verwiesen worden.

Der Duisburger kam in dieser Saison in allen zwölf Partien für die Zebras zum Einsatz, erzielte jedoch bislang kein Tor. Beim Spiel in Magdeburg legte der zentrale Mittelfeldmann jedoch einen Treffer beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft auf.

Der Spieler beziehungsweise der Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.