Stimmen: "So gespielt, wie man spielen muss"

Große Erleichterung bei Markus Gisdol

Zwergenaufstand im DFB-Pokal! Am Dienstag sorgten die Sportfreunde Lotte und der SV Sandhausen für faustdicke Überraschungen. Derweil präsentierte sich der HSV ungewohnt souverän.

Hallescher FC - Hamburger SV

Rico Schmitt (Hallescher FC): "Wir wollten das Spiel nutzen, um einen tollen Fußballabend zu zeigen. Wir sind aber nicht richtig ins Spiel gekommen. In der Summe haben wir es dem HSV zu einfach gemacht, unsere Fehler sind brutal ausgenutzt worden. Wir konnten die Pokalatmosphäre nicht so herstellen, da hat uns etwas gefehlt."

Markus Gisdol (Hamburger SV): "Wir waren uns bewusst, welch schwere Aufgabe es ist, als Bundesligist bei einem Drittligisten anzutreten. Halle ist für mich einer der Aufstiegsfavoriten. Wir waren nicht mit dem allergrößten Selbstvertrauen ausgestattet, aber wir haben das Spiel genauso gespielt, wie man es spielen muss. Es war eine sehr konzentrierte Leistung und ein verdienter Sieg."

Sportfreunde Lotte - Bayer Leverkusen

Ismail Atalan (Sportfreunde Lotte): "Wenn man gegen einen Champions-League-Gegner weiterkommt, gibt es nicht so viel zu kritisieren. In den ersten 20 Minuten hatten wir zu viel Respekt vor dem Gegner. Durch das 1:1 kurz nach der Pause haben wir die zweite Luft bekommen. In Unterzahl hat unsere Mannschaft dennoch viel Power gezeigt. Die Mannschaft überrascht auch mich immer wieder."

Markus Krösche (Bayer Leverkusen): "Wir haben einen richtigen Pokalfight gesehen. Wir haben nach zweimaliger Führung unsere Möglichkeit nicht genutzt, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden und mussten dann ins Elfmeterschießen. Es haben die geschossen, die sich sicher gefühlt haben."

SC Freiburg - SV Sandhausen

Christian Streich (SC Freiburg): "Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Die Jungs haben es auch gewusst. Aber man hat gesehen, warum der eine oder andere Spieler derzeit nicht so oft spielt."

Kenan Kocak (SV Sandhausen): "Wir haben über 120 Minuten ein sehr gutes Spiel abgeliefert. In der Verlängerung hat meine Mannschaft ihre Mentalität gezeigt. Wir haben bis zum letzten Tropfen gekämpft."

Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart

André Schubert (Borussia Mönchengladbach): "Wir sind insgesamt sehr zufrieden. Stuttgart war zuletzt wieder gut in der Spur. Uns war klar, dass es nicht ganz einfach wird, dass wir Geduld brauchen. Der Gegner stand am Anfang sehr kompakt. Wir haben irgendwann im Aufbau von Dreier- auf Viererkette umgestellt, das hat dann besser geklappt. Am Ende war es ein souveräner Sieg."

Hannes Wolf (VfB Stuttgart): "Wir haben in den ersten 30 Minuten nicht viel zugelassen, da war ich total zufrieden. Beim ersten Tor sind wir mit einer hohen Qualität ausgekontert worden. Danach ist das Spiel dann zu Gunsten von Gladbach gekippt. Mit dem 0:2 war es dann vorbei. Wir hätten hier eine Topleistung gebraucht. So ist es ein verdienter Sieg."

FC St. Pauli - Hertha BSC

Ewald Lienen (FC St. Pauli): "Ich habe heute eine andere Mannschaft gesehen. Wir mussten das Bild korrigieren, das wir in den letzten Wochen abgegeben haben. Das Ergebnis stimmt nicht, aber ich bin mit der Energie und der Einstellung zufrieden."

Pál Dárdai (Hertha BSC): "Kompliment an mein Team. Wir wollten, dass das Publikum keine Euphorie entfacht. Wir haben zum besten Zeitpunkt das Tor gemacht. Aus meiner Sicht hatten wir eine gute Kontrolle."