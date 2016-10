Matthäus traut S04 zu, vor dem BVB zu stehen

Matthäus rät den Königsblauen den Weg des BVB einzuschlagen

Das Revierderby steht an. Natürlich hat auch TV-Experte Lothar Matthäus eine Meinung zum Klassiker, die den Dortmund-Fans gar nicht schmecken wird. Er glaubt, dass die Königsblauen den BVB langfristig überholen werden.

"Auf Sicht traue ich es Schalke zu, wieder vor Dortmund zu stehen", schrieb Matthäus in seiner Kolumne in der "Sport Bild". Das müsse das Ziel der Knappen sein. "Aufgrund des Umfelds und der Vereinsstruktur ist das absolut möglich, zudem arbeiten dort nun fähige Verantwortliche", sendete der 55-Jährige einen Giftpfeil in Richtung von Ex-S04-Manager Horst Heldt.

"In den vergangenen Jahren konnte ich einige Transfers nicht nachvollziehen", legte Matthäus nach. "Spieler wurden zwar ablösefrei geholt, verdienten dafür aber umso mehr Geld und ruhten sich auf ihren Verträgen aus. Markus Weinzierl bringt nun eine neue Struktur in die Mannschaft, die Qualität ist trotz des Sané-Verkaufs hoch."

Besonders beeindruckt zeigte sich Matthäus vom königsblauen Umbruch, der trotz aller Turbulenzen und Niederlagen auf ruhige Art und Weise erfolgte. "Früher hätten die Fans in solch einer Situation das Vereinsgelände gestürmt", doch die neue Führung besitze einen "Vertrauensvorschuss". "Zudem wird endlich nicht mehr jedes Thema nach außen getragen, keiner reißt auf Schalke mehr denn Mund in der Öffentlichkeit zu weit auf", so der Rekordnationalspieler weiter.

Trotz allem ist der BVB für Matthäus am kommenden Samstag (18:30 Uhr) aufgrund des Heimspiels der Favorit beim Duell der Rivalen. "Dieses Spiel wird für das nächste halbe Jahr in beiden Vereinen entscheidend. Aufgrund der enormen sportlichen Bedeutung, aber auch wegen der Fans." Denn für die Fans seien die Vereine "Religion". "In Sachen Leidenschaft können hierbei selbst Klubs wie Bayern, Hamburg oder Stuttgart nicht mithalten."