Aubameyang hofft: "Das Team braucht Marco"

Pierre-Emerick Aubameyang will auch gegen S04 jubeln

Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund hat sich vor dem Pokalduell gegen den Union Berlin am Mittwochabend (20:45 Uhr) zur Personalie Marco Reus geäußert und seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass dieser bald zurückkehrt. "Es ist ein gutes Zeichen, dass er wieder trainiert. Wir brauchen Marco", sagte der 27-jährige Torjäger des BVB im Gespräch mit "Bundesliga.de".

Aubameyang, der in dieser Saison bereits sieben Treffer für Schwarz-Gelb erzielte und im letzten Spiel beim FC Ingolstadt erstmals in der Bundesliga als Kapitän des BVB auflief, habe Reus, der wegen einer Adduktorenverletzung seit Monaten ausfällt, eine Nachricht geschickt, "dass er immer weiter an sich glauben soll."

Eine Rückkehr des 27-jährigen deutschen Nationalspielers sei für die junge Mannschaft der Dortmunder sehr wichtig. "Nicht nur ich, das Team, der Verein, alle stehen hinter ihm. Wir hoffen alle, dass er schon bald auf den Platz zurückkehren wird."

"Wir müssen alle hart arbeiten"

Auch zum vor der Saison von Trainer Thomas Tuchel umstrukturierten Kader des BVB äußerte sich der Gabuner. "Wir haben im Team großes Talent, das ist Fakt. Wir müssen alle hart arbeiten, weil wir noch nicht in Topform sind." Gerade in der aktuellen Situation brauche der BVB deshalb jeden Spieler, da die Liste der Verletzten ziemlich lang sei. Generell sei die Situation in Dortmund im Vergleich zum letzten Jahr "schon anders".

Mit seinen 27 Jahren gehört Aubameyang im aktuellen BVB-Kader zu den erfahrenen Spielern. Für den Stürmer sei dies selbst "etwas merkwürdig". "Früher war ich selbst ein Youngster. Aber das stört mich nicht. Es macht großen Spaß, mit so vielen jungen und talentierten Spielern auf dem Platz zu stehen", so Aubameyang weiter. Letztlich heißt sein Motto: "Ich versuche, genauso jung zu bleiben wie sie es sind."

"Wir wollen den Derbysieg"

Ziel der Borussia, die derzeit Platz sechs in der Liga belegt, sei weiter die Qualifikation zur Champions League. "Dies ist absolute Pflicht, auch wenn wir etwas durchwachsen in die Saison gestartet sind", sagte Aubameyang. Einen Schritt in die richtige Richtung könne man dabei im Prestige-Spiel gegen den Revier-Konkurrenten Schalke 04 machen.

"Wir wissen alle, wie wichtig dieses Derby für den BVB und für die Fans ist. Und wir wissen, dass es ein großes Match sein wird", so der Torjäger. Er sei sich sicher, "dass wir ein gutes Spiel machen werden". Auf die Begegnung gegen den Rivalen freue er sich nun besonders: "Es ist eine ganz spezielle Atmosphäre. Wenn du den Menschen hier in die Augen schaust, dann spürst du sofort selbst großen Ehrgeiz, das Derby zu gewinnen", so der Gabuner, auf den die Vorfreude der Anhänger überschwappt: "Die Fans sprechen dich an und sagen: 'Los, komm! Wir müssen dieses Derby gewinnen. Wir wollen den Derbysieg!'".

Modeste? "Ist ein guter Junge"

Der schnelle Angreifer, der in den letzten sechs Partien vier Tore gegen Königsblau erzielen konnte, schielt allerdings nicht nur auf die aktuelle Tabelle in der Bundesliga. Sein Ehrgeiz gilt auch der begehrten Torjägerkanone. Im letzten Jahr duellierte er sich mit Bayerns Robert Lewandowski, nun kommt mit Anthony Modeste vom 1. FC Köln ein neuer Anwärter hinzu. Aubameyang sieht das indes gelassen: "Ich habe ihm eine Nachricht geschickt und gesagt: 'Ruhig, geh' es langsam an!' Ich freue mich für ihn, weil er ein guter Junge ist, der immer hart an sich arbeitet", so der BVB-Angreifer lobend.

Die guten Leistungen des Kölners seien im Umkehrschluss "auch gut" für Aubameyang selbst: "Ich werde gefordert und muss selbst härter an mir arbeiten. Es gibt eben nicht nur Robert Lewandowski, sondern nun auch Modeste. Mir gefällt das."

Gefallen finde der 27-Jährige außerdem auch an Schnelligkeit seines Sportwagens. "Ich habe eine Leidenschaft für Autos", so der Gabuner abschließend: "Geschwindigkeit ist ein Teil von mir." Ob seine Geschwindigkeit auf dem Rasen seiner Mannschaft am Samstag die wichtigen Punkte gegen Schalke bringt, bleibt aber noch abzuwarten.