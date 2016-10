Mallı: "Thema Dortmund ist abgehakt"

Yunus Mallı will weiterhin für die 05er jubeln

Für Spielmacher Yunus Mallı von FSV Mainz 05 ist ein Wechsel zu Borussia Dortmund derzeit kein Thema mehr. Im Januar hatten die beiden Klubs verhandelt, aber keine Lösung gefunden.

"Die Gespräche zielten klar auf einen Wechsel im Winter ab. Hätten wir eine Lösung gefunden, wäre ich nach Dortmund gewechselt. Haben wir aber nicht. Deshalb ist das Thema jetzt abgehakt für mich, und ich konzentriere mich nur auf Mainz 05", sagte der 24-Jährige gegenüber "Goal.com".

Der türkische Nationalspieler hat in Mainz noch einen Vertrag bis 2018 und besitzt eine Ausstiegsklausel (rund neun Millionen Euro). Auch Klubs aus der englischen Premier League sollen Interesse am Techniker mit der Nummer zehn gehabt haben.

Die Wechselgedanken will der Mainzer Spielmacher nun vollends beiseite legen: "Ich bin hier glücklich und weiß zu schätzen, dass ich mich hier weiterentwickeln kann. Alles andere wird man dann sehen." Außerdem wolle er weitere "Tore machen, noch mehr Risiko im Passspiel suchen und so dem Team helfen."

Vergleich mit Özil hinkt, noch...

Neben seinem einstigen Förderer Thomas Tuchel, der den Spielmacher gerne beim BVB gesehen hätte, sei auch sein aktueller Trainer Martin Schmidt ein Grund für seine positive Entwicklung. "Er ist sehr akribisch und lebt den Fußball einfach. Er kann sehr emotional werden und weiß genau, wie er uns einstellen muss. Seine ganze Art erreicht uns als Team und ist ein Grund dafür, dass wir unter ihm bisher erfolgreich waren", so Mallı, der auch die taktischen Qualitäten des Trainers hervorhebt.

Um selbst noch ein besserer Spieler zu werden, will sich Mallı weiterhin an Vorbildern wie Andrés Iniesta und Mesut Özil orientieren. Was ihm noch zu Özils Qualität fehlt, wisse er konkret nicht. "Aber natürlich ist er ein Weltklasse-Spieler", an dem "man sich orientieren" könne.