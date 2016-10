Schuster sicher: Können Bayern "ärgern"

Dirk Schuster will die Bayern ärgern

Am Mittwoch unterlagen tapfere Augsburger den Bayern im Pokal, für das Bundesliga-Duell am Samstag sieht FCA-Coach Dirk Schuster seine Mannen allerdings gut gewappnet. Man könne die Bayern sogar ärgern, so der 48-Jährige.

Voraussetzung sei allerdings, dass man die "individuellen Fehler" abstelle, bekräftigte Schuster auf der Pressekonferenz zu dem Spiel. Vor allem die "Verkettung von Fehlern", die im Pokal zu den Gegentoren geführt habe, müsse man unbedingt abstellen. Und auch wenn die Mannen von der Säbener Straße auf dem Papier vielleicht übermächtig erscheinen, ist für Schuster zudem klar, dass sein Team alles geben wird. Man verliere "keinen Gedanken daran, das Spiel herzuschenken" und stattdessen auf den kommenden Gegner, den FC Ingolstadt, zu schauen, sondern konzentriere sich voll auf den FC.

Wenn dies gelingt, hat der ehemalige Darmstadt-Trainer, der die Münchner bereits zu seinen Zeiten als Aktiver auf dem Rasen häufiger foppen konnte, auch schon ein Rezept parat, das den Fuggerstädtern Zählbares einbringen soll. "Wir müssen versuchen, den FC Bayern irgendwie zum Stehen zu bekommen", stellte Schuster klar und führt weiter aus: "Andere Teams haben gezeigt, dass man ihnen Punkte abnehmen kann."

#Schuster: "Dieses Mal geht es um Punkte, da wollen wir nach Möglichkeit etwas hier behalten." #FCAFCB — FC Augsburg (@FCAugsburg) 28. Oktober 2016

Personell kann Schuster dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Dominik Kohr leide zwar unter einem Infekt und sei fraglich, ansonsten gebe es aber keine Zugänge auf der Verletztenliste. Beim Gegner erwartet der Ex-Nationalspieler hingegen wieder die vermeintliche erste Elf. Vor allem auf eine Rückkehr von Robert Lewandowki und Xabi Alonso stellt der Augsburg-Coach sein Team ein.

Als Spieler des 1. FC Köln und des Karlsruher SC trat Schuster 13 Mal gegen die Bayern an. Dabei gelangen ihm fünf Siege und drei Remis.