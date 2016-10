Tuchel: Für Aubameyang wird es "superknapp"

Thomas Tuchel hofft auf den Einsatz Pierre-Emerick Aubameyang

Vor dem Revierderby am Samstagabend hofft Dortmund-Trainer Thomas Tuchel auf die Rückkehr einiger angeschlagener Spieler. Er erwartet ein Spiel "mit einer besonderen Anspannung."

Zunächst musste in der Pressekonferenz am Freitag die Personallage bei den gebeutelten Dortmundern geklärt werden. "Bei André Schürrle sieht es so aus, dass er in den Kader zurückkehrt", verkündete Trainer Thomas Tuchel die positivste Nachricht aus dem BVB-Lazarett.

Ganz ohne neue Hiobsbotschaften ging es dann aber doch nicht: "Bei Raphaël Guerreiro ist das Risiko größer, es wird wahrscheinlich zu knapp", erklärte der Übungsleiter und steigerte nochmals: "Bei Aubameyang wird es superknapp. Wenn er heute trainieren, kann wird er morgen auch spielen." Im DFB-Pokal unter der Woche hatte keiner der drei Akteure im Kader gestanden.

"Es fühlt sich sicherlich etwas anders an"

Dennoch freut sich der 43-Jährige auf das Revierderby: "Ich glaube schon, dass Dortmund gegen Schalke das Derby schlechthin ist. Ich bin froh, dass ich es so nah miterlebe." Die Partie wird wahrscheinlich auch ihn in eine ganz andere Gefühlslage versetzen: "Ich merke es morgen am Spielfeldrand. Es fühlt sich sicherlich etwas anders an. Es ist wie ein Pokalfinale", formulierte Tuchel seine Gedanken über die Partie, die er jedoch nüchtern angehen will: "Wir nähern uns der Sache sehr inhaltlich an. Es ist aber ein Spiel mit einer besonderen Anspannung."

Auf dem Rasen bedeute das, mit der nötigen Aggressivität aber mit kühlem Kopf zu agieren. "Wir müssen den nötigen Biss zeigen und die Lösung finden, Schalke in die Defensive zu drängen", erklärte Tuchel. Ob er dafür dann den extrem wichtigen Knipser Pierre-Emerick Aubameyang wieder zur Verfügung hat, wird sich zeigen.