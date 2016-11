Süle: "Bayern wird seine Probleme bekommen"

Süle spielt mit der TSG eine starke Saison

Silber bei Olympia, danach erstmals nominiert für die A-Nationalelf und in Hoffenheim eine feste Größe: Für Niklas Süle geht es zur Zeit steil bergauf. Nun wartet am Wochenende ausgerechnet der FC Bayern auf die TSG.

"Spiele beim FC Bayern sind immer schwer. Wir haben in der Allianz Arena gegen sie noch nie gewonnen", sagte Süle im Interview bei "sport1", "aber wir haben keinen Grund uns zu verstecken, wir spielen momentan einen super Fußball." Seine Mannschaft habe sich in allen Belangen verbessert, "Wir sind zudem die zweitbeste Mannschaft bei Torabschlüssen und auch bei Phasen, wo wir das Tempo runterfahren, ist ein guter Mix drin".

Deswegen ist sich der 21-Jährige auch sicher: "Bayern wird auch seine Probleme bekommen, wenn wir unser Spiel durchdrücken können." Wenn es am Samstag (15:30 Uhr) gegen den Rekordmeister geht, trifft der Innenverteidiger auf sein Vorbild Jérôme Boateng. Bei ihm schaue er sich vieles ab, "weil er schon da ist, wo ich hinwill". Schon vorher trafen die beiden einige Male aufeinander. "Sein Trikot habe ich auch schon", gab Süle zu, betonte jedoch: "ich werde ihn normal begrüßen und dann geht es auf den Platz – da will dann jeder von uns beiden was mitnehmen."

Das Vertrauen des Trainers ist "grandios"

Dass es bei der TSG im Moment so gut läuft, macht der Abwehrmann auch an der Stimmung in der Mannschaft fest. "Bei uns passt im Moment alles zusammen. Das Klima ist auf und neben dem Platz super." Außerdem sei Hoffenheim in dieser Saison schwerer auszurechnen. "Das ist eine unserer großen Stärken. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass wir nicht nur einen jungen Trainer haben, sondern zusätzlich eine verdammt junge Truppe."

Insbesondere der erst 29-jährige Nagelsmann ginge immer voran: "Er hat uns vom ersten Tag an Mut zu gesprochen. Als er kam, stand der Verein unten drin und er sagte sofort selbstbewusst: "Jungs, viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Ich will, dass ihr guten Fußball spielt." Gleich das ganze Vertrauen zu bekommen, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, ist grandios."

"Was in Zukunft kommt, wird man sehen"

Langfristig möchte Süle gern eine feste Rolle in der A-Nationalmannschaft spielen, allerdings hat er mit seinen 21-Jahren auch noch Zeit: "Ich mache mir keinen Druck." Er wolle weiter im Verein Gas geben und habe sich bewusst entschieden, noch ein Jahr in Hoffenheim zu spielen, weil er sich unbedingt weiterentwickeln wolle.

Dass es zuletzt etliche Spekulationen um einen Wechsel zu einem Top-Klub im nächsten Sommer gab, lässt Süle kalt. "Ich will meine gute Entwicklung fortsetzen und mit dem Verein Erfolg haben. Was in der Zukunft kommt, wird man dann sehen."