Achtung 1899! Bayern macht Jagd auf Süle

Niklas Süle erntet mit 1899 Hoffenheim zurzeit viel Applaus

Niklas Süle ist bei der TSG Hoffenheim zu einer festen Größe avanciert. Nach den starken Leistungen im ersten Saison-Drittel weckt der Innenverteidiger selbstverständlich auch Begehrlichkeiten. Vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München (15:30 Uhr) werden Stimmen laut, dass der Rekordmeister höchstpersönlich an dem Abwehr-Hühnen interessiert sei. Nach "Bild"-Informationen haben ihn die Bayern bereits genauer beobachtet.

So könnte der 21-Jährige in Zukunft eine starke Alternative für die Star-Innenverteidigung um Jérôme Boateng und Mats Hummels an der Säbener Straße werden. Süles großes Plus? Seine Robustheit im Zweikampf und die Torgefahr bei Standard-Situationen. Mit den Hoffenheimer ist der Innenverteidiger in allen Partien der Bundesliga bisher ungeschlagen. Zuletzt machte er gar als Siegtorschütze im Spiel gegen Hertha BSC Berlin auf sich aufmerksam - Niklas Süle ist unbestritten in Top-Form.

Dabei hätte der Youngster nach dem Gewinn der Silbermedaille in Rio de Janeiro den Fast-Absteiger der Vorsaison durchaus verlassen können. Angebote aus Deutschland und England waren da, doch Süle entschied sich für den Verbleib: "Ich brauche noch mein gewohntes Umfeld und muss erst mal weiter konstant auf meinem Niveau spielen", sagte er damals. Eine Entscheidung, ein Volltreffer.

Süle über Zukunft: Wir werden sehen

Mittlerweile hat Süle auch unter Joachim Löw in der Nationalmannschaft debütiert und hinterließ allerorten einen positiven Eindruck. So weiß er um seine Qualität und die Chance, in Zukunft auch auf der ganz großen Bühne spielen zu können. "Ich habe noch viele Ziele in meiner Karriere. Ich habe jetzt ein paar erreicht. In der A-Nationalelf zu spielen, war auf jeden Fall eines davon. Irgendwann will ich hier schon mal zu einer größeren Größe werden", so der Abwehrmann zuletzt.

Im Spitzenspiel beim Spitzenreiter aus München will sich Süle mit seiner TSG nun in bester Verfassung zeigen. Dabei gab er sich im Interview mit "sport1" durchaus selbstbewusst und kündigte an: "Bayern wird auch seine Probleme bekommen, wenn wir unser Spiel durchdrücken können." Zu den Spekulationen um einen möglichen Wechsel gab Süle dabei aber nur wenig zu Protokoll: "Ich will meine gute Entwicklung fortsetzen und mit dem Verein Erfolg haben. Was in der Zukunft kommt, wird man dann sehen."