Barça dreht Partie gegen Sevilla

Am Ende jubelte wieder einmal der FC Barcelona

Der FC Barcelona hat sein Spiel beim FC Sevilla am elften Spieltag der Primera División nur knapp gewonnen.

Nachdem die Gastgeber nach 15 Minuten durch Vitolo in Führung gegangen waren und es im ersten Durchlauf verpassten, das Ergebnis noch eindeutiger zu gestalten, kam Barça mit der ersten guten Möglichkeit in der 43. Minute zum Ausgleich. Neymar spielte Messi am Strafraumrand frei. Der Argentinier schnappte sich das Leder und versenkte es volley im linken unteren Eck.

Nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Mannen von Luis Enrique wie verwandelt und erspielten sich schnell gefährliche Angriffe. Sevilla schluckte das zweite Gegentor durch Luis Suárez, der nach einem Barça-Konter mustergültig von Messi eingesetzt wurde und nur noch einschieben musste.

In der Folgezeit präsentierte sich der FC Sevilla genau so unsicher wie Barcelona in Halbzeit eins. Am Ende fuhr der FCB mit einem verdienten Dreier zurück nach Katalonien und hält damit Anschluss zu Spitzenreiter Real Madrid. Zwei Punkte trennen die beiden Kontrahenten zur Zeit. Der FC Sevilla bleibt mit 21 Punkten auf dem fünften Platz und verpasst mit der Niederlage den Sprung in die Spitzengruppe.