U21 will den perfekten Jahresabschluss

Stefan Kuntz will mit der U21 erneut jubeln

U21-Trainer Stefan Kuntz nimmt sich vor dem anstehenden Testspiel-Doppelpack Zeit für Experimente. Er hat einen beeindruckend starken Jahrgang zur Verfügung. Dem Team winkt ein perfekter Jahresabschluss.

"Wir haben nun eine gute Gelegenheit, neue Spieler näher kennenzulernen und einige Dinge auszuprobieren", sagte Kuntz. Am Donnerstag (18:00 Uhr) steigt in Berlin-Köpenick das Duell mit der Auswahl der Türkei, am 15. November (18.30 Uhr) kann sich die DFB-Elf in Polen mit dem Gastgeberland der EM 2017 vertraut machen.

Kuntz setzt in den kommenden Tagen auf ein abwechslungsreiches Programm: "Wir wollen eine gute Mischung finden zwischen ernsthafter, sehr konzentrierter Trainingsarbeit und auch Freizeit, weil die Jungs momentan stark belastet sind."

Mit Siegen gegen die Türkei und Polen könnten die deutschen Junioren ein fast perfektes Jahr erfolgreich beenden und weiteres Selbstvertrauen für die Europameisterschaft (16. bis 30. Juni 2017) sammeln. Die EM-Qualifikation hatten die DFB-Youngster bereits vor einem Monat mit einer makellosen Bilanz von zehn Siegen in zehn Spielen abgeschlossen. "Wir müssen den Schwung mit ins nächsten Jahr nehmen", meinte Offensivspieler Maximilian Arnold.

U21 mit beeindruckender Siegesserie

Testpartien eingerechnet hat die U21 mittlerweile zwölf Spiele in Serie gewonnen. Die bislang letzte Niederlage kassierte eine deutsche Mannschaft in dieser Altersklasse am 27. Juni 2015 beim 0:5 im EM-Halbfinale gegen Portugal.

Kuntz hat nun die Möglichkeit, bis zur EM weitere Jungprofis zu testen. Neben Angreifer Pascal Köpke (Erzgebirge Aue), Sohn des DFB-Torwarttrainers Andreas Köpke, stehen auch Torhüter Michael Zetterer (Werder Bremen), Leon Guwara (Darmstadt 98), Paul Seguin (VfL Wolfsburg) und Timo Baumgartl (VfB Stuttgart) vor ihrem U21-Debüt. Baumgartl wurde für Niklas Süle nach dessen verletzungsbedingter Absage nachnominiert.

Löw "klaut" immer wieder Leistungsträger

Kuntz, der die Mannschaft im September von Horst Hrubesch übernommen hatte und seitdem vier Siege feiern konnte, will sich in den Testspielen einen Überblick verschaffen. "Wir wollen deutlich machen, dass die Tür zur U21-EM im nächsten Jahr jungen, talentierten Spielern offensteht", erläuterte der Coach.

Schließlich muss Kuntz stets damit rechnen, dass weitere Stützen seiner Auswahl ins A-Team befördert werden. Diesmal sind in Serge Gnabry, Jonathan Tah, Benjamin Henrichs, Yannick Gerhardt und Leon Goretzka gleich fünf Spieler nach erfolgreichen Auftritten bei den Junioren von Bundestrainer Joachim Löw für die Länderspiele in San Marino und Italien nominiert wurden.

"Es hat uns gefreut, dass wieder ein paar Jungs den Sprung zu Jogi geschafft haben. Hier hat die Zusammenarbeit im Vorfeld wieder super geklappt. Das gibt uns die Möglichkeit, neue Leute zu testen", sagte Kuntz.

Zum Jahresabschluss kann er zumindest mit Leistungsträgern wie Weltmeister Matthias Ginter, Torjäger Davie Selke, Leroy Sané, Niklas Stark und Arnold planen. Gegner Türkei hatte als Gruppendritter hinter der Slowakei und den Niederlanden die Qualifikation für die U21-EM verpasst.