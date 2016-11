Martínez fehlt wohl beim BVB - Coman fraglich

Javi Martínez fehlt den Bayern wohl beim BVB

Rekordmeister Bayern München muss wohl noch länger auf den Spanier Javi Martínez verzichten. Der Defensivspieler werde wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel für das Bundesliga-Topspiel am 19. November bei Borussia Dortmund ausfallen, berichtete der "kicker". Außenstürmer Kingsley Coman erlitt zudem am Mittwoch im Training der französischen Nationalmannschaft eine Knöchelblessur.

Während bei Coman eine genaue Diagnose aussteht, die nach Verbandsangaben eine Untersuchung am Donnerstag erbingen soll, ist Martínez offenbar für zwei bis drei weitere Wochen nicht einsatzfähig. Der 28-Jährige würde dann auch im Champions-League-Spiel bei FK Rostov (23. November) und gegen Bayer Leverkusen (26. November) fehlen.

Die Muskelverletzung hatte Martínez Ende Oktober im Spiel gegen den FC Augsburg erlitten. Bereits Anfang Oktober hatte er wegen einer Muskelverletzung eine etwa 14-tägige Zwangspause einlegen müssen. Im Moment könne Martínez laut "kicker" nicht einmal ein Lauftraining im Freien absolvieren.

Nationalspieler Holger Badstuber will indes auf eigenen Wunsch in der Regionalliga Bayern bei der zweiten Mannschaft der Münchner Spielpraxis sammeln. Der Verteidiger soll am Freitag gegen den SV Seligenporten auflaufen. Ziel sei es, Defizite im Bewegungsablauf abzubauen. In dieser Saison stehen für den häufig verletzten Badstuber zwei kurze Pflichtspieleinsätze zu Buche.