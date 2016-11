Siegesserie hält: U21 schlägt die Türkei

Die Siegesserie der deutschen U21 hat Bestand

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist weiter auf Rekordjagd und hat in Berlin ihren 13. Sieg in Folge gefeiert.

Im letzten Heimspiel des Jahres setzte sich das Team von Stefan Kuntz knapp, aber verdient mit 1:0 (1:0) gegen die Türkei durch. Die DFB-Mannschaft hat seit dem EM-Halbfinale gegen Portugal im Juni 2015 (0:5) alle Spiele gewonnen.

Den entscheidenden Treffer an der Alten Försterei erzielte Jeremy Toljan (38.) von 1899 Hoffenheim. Nach dem Platzverweis gegen Irfan Kahveci im ersten Durchgang spielte die deutsche Auswahl 70 Minuten lang in Überzahl.

Nach einer starken ersten Halbzeit, in der die Gastgeber stark aufspielten und völlig zurecht führten, schaltete das Team in der zweiten Hälfte mehrere Gänge runter und strahlte nur in wenigen Situationen Gefahr aus. Die Türken fanden so in Unterzahl zurück in die Partie und kamen zu gefährlichen Chancen. Letztlich retteten Arnold und Co. den Sieg über die Zeit.

Am Dienstag steht in Tychy (18.30 Uhr) das abschließende Länderspiel des Jahres gegen den kommenden EM-Gastgeber Polen an. Die Qualifikation für die Titelkämpfe hatten die deutschen Youngster bereits im vergangenen Oktober erfolgreich abgeschlossen.