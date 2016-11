Deutsche U20 fegt Polen vom Platz

Maximilian Mittelstädt (r.) erzielte das 3:0 für die deutsche U20

Die deutschen U20-Junioren kommen immer besser in Tritt. Das Team von Bundestrainer Guido Streichsbier ließ Polen keine Chance und gewann letztlich deutlich mit 4:0. Am vergangenen Donnerstag hatte das deutsche Nachwuchsteam bereits Italien mit 1:0 besiegt.

Gegen tief stehende Polen begann die deutsche Elf zwar engagiert, konnte sich aber kaum klare Torchancen herausspielen. Das änderte sich nach der Roten Karte gegen den polnischen Mittelfeldmann Kamil Dankowski, der in der 41. Minute den durchgebrochenen Amara Conde nur durch eine Notbremse stoppen konnte. Philipp Ochs setzte den folgenden Freistoß an den Pfosten, Kapitän Benedikt Gimber vom SC Sandhausen köpfte den Abpraller zum 1:0 ins Netz. Noch vor der Pause gelang dem Hoffenheimer Philipp Ochs das 2:0.

In der zweiten Halbzeit münzten der Herthaner Maximilian Mittelständt (66.) und der Schalker Fabian Reese (88.) die immer deutlichere deutsche Überlegenheit in weitere Tore um. Damit steht das DFB-Team in der Internationalen Spielrunde, in der mit Hin- und Rückspiel Polen, Italien und die Schweiz die Gegner sind, wieder besser da. Die beiden Auftaktpartien gingen jeweils verloren, im September gab es sogar eine deutliche 0:3-Schlappe gegen den heutigen Gegner Polen.