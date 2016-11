Infantino: Video-Schiri "sehr positiv"

Beim Spiel Italien gegen Deutschland wurde ein Video-Schiedsrichter eingesetzt

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat den Einsatz des Video-Schiedsrichters beim Länderspiel zwischen Italien und Deutschland gelobt.

"Insgesamt war das sehr positiv. Es gab einige Episoden, in denen der Videobeweis dem Schiedsrichter geholfen hat", sagte der Chef des Fußball-Weltverbandes nach dem 0:0 in Mailand. Er nannte explizit drei Szenen: das Abseits-Tor von Kevin Volland in der 63. Minute und zwei mögliche Elfmetersituationen, in denen Schiedsrichter Artur Soares Dias aber ohnehin korrekt entschieden und keinen Strafstoß gepfiffen hatte.

"Wenn das System ausgereift sein wird, kann man es akzeptieren", sagte Bundestrainer Joachim Löw in der "ARD". Infantino erneuerte die Hoffnung, den Video-Schiedsrichter bei der WM 2018 in Russland einsetzen zu können. "Ich hoffe doch, dass wir es sehen werden."