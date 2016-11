Nürnberg rettet Remis im Südgipfel

Kein Sieger zwischen Nürnberg und Würzburg

Die Aufholjagd des 1. FC Nürnberg in der Bundesliga ist vorläufig beendet. Nach fünf Siegen aus den vorherigen sechs Spielen kamen die Franken vor 37.673 Zuschauern am 13. Spieltag zuhause gegen Aufsteiger Würzburger Kickers nur zu einem 2:2 (1:0).

Während die von Bernd Hollerbach trainierten Gäste mit 21 Punkten weiter in der Nähe der Aufstiegsplätze rangieren, steht der Club mit 19 Zählern im Tabellenmittelfeld.

Toptorjäger Guido Burgstaller schoss den FCN in der 45. Minute mit seinem elften Saisontor in Führung. Elia Soriano (54.) und David Pisot (56., Foulelfmeter) drehten die Partie jedoch binnen zwei Minuten. Erst in der 89. Minute glichen die Nürnberger durch Even Hovland noch aus.

Aber dann ist Schluss. Tolle Leistung und der verdiente Ausgleich. Da war sogar mehr drin. #fcnfwk 7 Spiele ungeschlagen! #fcnfwk — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 18. November 2016

Hovland macht seinen Fehler wett

Am Ende einer von vielen Zweikämpfen geprägten ersten Hälfte setzte der Österreicher Burgstaller quasi mit dem Halbzeitpfiff das erste Highlight, als er sich durchtankte und aus spitzem Winkel zur Führung traf.

Nach dem Seitenwechsel gab der Club zunächst weiter den Ton an, doch Soriano mit einem trockenen Abschluss und wenig später Pisot nach einem angeblichen Foul von Hovland am eingewechselten Valdet Rama schockten die Mannschaft von Alois Schwartz.

Kurz vor Schluss vergaben Burgstaller und Tobias Kempe zunächst eine Doppelchance zum Ausgleich für die Gastgeber (87.). Zwei Minuten später erzwang ausgerechnet Hovland doch noch das verdiente Remis.