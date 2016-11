Lotte ballert SCP weg, MSV mit Nullnummer

Der SC Paderborn befindet sich im freien Fall

Tabellenführer MSV Duisburg hat in der 3. Liga die Gunst der Stunde zur Vergrößerung seines Vorsprungs ungenutzt gelassen. Die Zebras kamen beim FSV Frankfurt nur zu einer Nullnummer und haben damit weiter lediglich ein Polster von zwei Zählern auf inzwischen gleich drei punktgleiche Verfolger.

Neuer Tabellenzweiter ist Pokalschreck Sportfreunde Lotte durch einen 6:0 (3:0)-Kantersieg gegen die immer stärker ins Trudeln geratenen Zweitliga-Absteiger des SC Paderborn. Gleichauf folgen der Hallesche FC nach seinem 2:0 (0:0)-Erfolg gegen Schlusslicht FSV Mainz 05 II und der VfL Osnabrück, der durch sein 1:1 am Freitag im Verfolgerduell beim VfR Aalen von Rang zwei auf Platz vier abrutschte.

Weitere zwei Zähler zurück lauern der Chemnitzer FC (2:2 gegen Holstein Kiel), Aalen und Fortuna Köln (2:1 am Freitag gegen Abstiegskandidat FSV Zwickau) auf Ausrutscher der Konkurrenten. Hansa Rostock verpasste unterdessen beim 1:1 (1:0) gegen Werder Bremen II die Chance zum Sprung auf Rang fünf und rangiert hinter Frankfurt auf dem neunten Platz. In den unteren Regionen stellte der 1. FC Magdeburg durch einen 3:1 (2:1)-Sieg bei der SG Sonnenhof Großaspach direkten Kontakt zur oberen Tabellenhälfte her.

Durchmarsch in negativer Form

Paderborns Niedergang nahm in Lotte noch dramatischere Formen als bislang schon an. Nach den Treffern von Lottes Doppeltorschützen Kevin Freiberger, Andrej Dej und Bernd Rosinger müssen die Ostwestfalen auf dem viertletzten Tabellenplatz mehr denn je sogar den kaum für möglich gehaltenen Absturz aus der Bundesliga in die viertklassige Regionalliga binnen drei Jahren fürchten.

Bei der 1:3-Pleite von Wehen Wiesbaden in Regensburg feierte SVWW-Akteur Alf Mintzel sein 250. Drittligaspiel. Nur Fabian Stenzel (262) stand häufiger in Deutschlands niedrigster Profiliga auf dem Rasen.