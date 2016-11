Fürth feuert Ruthenbeck - Radoki übernimmt

Ruthenbeck wurde als Trainer der Spielvereinigung Greuther Fürth entlassen

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat Trainer Stefan Ruthenbeck entlassen. Auch Co-Trainer Michael Schiele muss seinen Hut nehmen.

Nach der Niederlage in Dresden übernimmt Janos Radoki das Traineramt bei den Kleeblatt-Profis.

Alle Infos: https://t.co/yLnta95Nw9 pic.twitter.com/sRGkctQXBN — SpVgg Greuther Fürth (@kleeblattfuerth) 21. November 2016

Die Nachfolge des 44-Jährigen, der die Franken seit 2015 trainiert hat, übernimmt zumindest bis zur Winterpause Ex-Profi Janos Radoki. Der 44-Jährige betreute bislang die U19 des Kleeblatt. Die SpVgg belegt derzeit nur Rang 13 in der 2. Liga.

Ramazan Yildirim, Direktor Profifußball sagte auf der Homepage des Kleeblatts: "Unsere Situation ist kritisch und erfordert es, dass wir uns mit den Problemen auseinandersetzen und das haben wir gemacht." Präsident Helmut Hack schloss an: "Die Entwicklung der letzten Monate macht uns große Sorgen. Bei unseren Entscheidungen geht es alleine um den Verein. Unabhängig davon danken wir Stefan Ruthenbeck und Michael Schiele für ihren Einsatz."

Über Interimstrainer Radoki verlor Yildirim nur gute Worte: "Janos hat in den letzten Jahren gute Arbeit in der U19 geleistet und wir trauen ihm zu, an den richtigen Stellschrauben zu drehen." Der neue Mann an der Seitenlinie tritt seine neue Aufgabe mit Feuereifer an: "Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen und bin voller Tatendrang. Wir werden gemeinsam mit der Mannschaft hart dafür arbeiten, dass wir die Spielvereinigung zurück in die Erfolgsspur bringen."