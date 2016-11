Verlängerung: Fortuna "funkelt" weiter

Der Vertrag von Trainer Friedhelm Funkel bei Fortuna Düsseldorf wurde bis 2018 verlängert

Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Cheftrainer Friedhelm Funkel um ein Jahr bis zum 30. Juni 2018 verlängert. "Die Daten, Zahlen und Fakten sprechen für sich", sagte Erich Rutemöller, Sportdirektor des Fußball-Zweitligisten.

"Er hat die Fähigkeit, die man in keinem Fußballtrainer-Lehrgang lernen kann: die Spieler auf die richtigen Positionen zu stellen."

Es funkelt weiter in @Duesseldorf! 😊#F95 hat den Vertrag mit Friedhelm #Funkel vorzeitig bis 2018 verlängert 👍🏻 pic.twitter.com/7s5NoQhFmV — Fortuna Düsseldorf (@f95) 24. November 2016

Auch Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer ist voll des Lobes über den Fortuna-Coach und hebt vor allem die Nachwuchsförderung heraus: "Die Arbeit, die Friedhelm Funkel hier leistet, beeindruckt mich sehr. Er hat in dieser Saison schon fünf Spieler eingesetzt, die im letzten Jahr noch für Teams aus unserem Nachwuchsleistungszentrum im Einsatz waren, vier davon waren in der vergangenen Saison sogar noch für die U19 spielberechtigt", sagte der 40-Jährige auf der vereinseigenen Homepage. Dies sei ein wichtiger Teil des Weges, den der Verein eingeschlagen habe. Daher sei es in seinen Augen die Vertragsverlängerung auch nur die "logische Folge" gewesen.

Funkels positive Bilanz

Der 62 Jahre alte Funkel hatte am 14. März das Traineramt in Düsseldorf übernommen und den Klassenverbleib in der vergangenen Saison geschafft. In bisher 13 Spielen unter seiner Regie holte die Fortuna 22 Punkte und liegt auf Tabellenplatz fünf. "Ich habe unheimlich viel Spaß an der Arbeit. In den vergangenen Monaten habe ich den Verein nur positiv kennengelernt", sagte Funkel. "Unseren eingeschlagenen Fortuna-Weg möchten wir auch in den kommenden Monaten positiv gestalten."