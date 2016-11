Mini-Ibra: Guckt Bayern in die Röhre?

Alexander Isak wird wohl zum Chelsea FC wechseln

17 Jahre, 28 Spiele, zwölf Tore: Soweit die harten Fakten der Saison von Solnas Alexander Isak, der seit Wochen mit Paris Saint-Germain, Juventus Turin oder Bayern München in Verbindung gebracht wird. Nun soll sich der Youngster allerdings für einen anderen Klub entschieden haben.

"Im Klub favorisiert man Chelsea, weil sie schon eine Offerte über elf Millionen Euro abgegeben haben", zitiert "ESPN" einen Insider. Zudem bestätigte die Quelle, dass Kontakt mit PSG existiert habe, die Franzosen allerdings noch kein konkretes Angebot abgegeben hätten. Die zuvor ebenfalls immer wieder in der Verlosung befindlichen Bayern scheinen plötzlich keine Rolle mehr zu spielen.

Einen baldigen Abschied vermutet auch das schwedische "Sportsbladet", das berichtet, Verhandlungen mit einem Top-Klub stünden kurz vor dem Abschluss. Die Zeitung nennt konkret: Manchester City und Chelsea, Juventus, Real Madrid und Paris Saint-Germain. Wieder keine Spur vom deutschen Rekordmeister.

Paris müsste sein Angebot wohl verdoppeln

Die französische Presse will erfahren haben, dass alles auf einen Zweikampf zwischen Chelsea und PSG hinausläuft. Laut dem Portal "foot-sur-7.fr" sind die Mannen aus der Stadt der Liebe bislang aber wohl nur bereit, etwa sieben Millionen Euro auf den Tisch zu legen, Solna soll demnach jedoch mehr als das doppelte verlangen.

Ob das Talent diesen Preis rechtfertigen kann, bleibt zu hinterfragen. Die Statistiken sprechen allerdings für den Angreifer, der in seiner Heimat unlängst zum besten Nachwuchsspieler der Saison gekürt wurde. "Es fühlt sich fantastisch an, diesen Preis gewonnen zu haben. Ich hätte nie gedacht, dass es so gut laufen würde", so Isak. Angesprochen auf die Gerüchte um seine Person, sagte der Schwede lapidar: "Es ist schwer, das nicht mitzubekommen." Einen konkreten Kommentar wollte er allerdings nicht abgeben.