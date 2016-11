Wildert Leipzig auf der Insel?

Evertons David Henen soll bei RB Leipzig auf der Wunschliste stehen

Aufsteiger und Tabellenführer RB Leipzig ist bei der Suche nach einem neuen Talent angeblich in Liverpool fündig geworden. Laut Medienberichten planen die Sachsen die Verpflichtung eines jungen Belgiers.

Wie die "Bild" berichtet, sollen die "Roten Bullen" ein Auge auf Evertons David Henen geworfen und sogar schon Kontakt zum Lager des 20-jährigen Belgiers aufgenommen haben. Der Aufsteiger selbst hält sich bislang bedeckt, deutete in Person von Ralf Rangnick aber bereits an, dass im Winter personell nachgerüstet werden könnte, "wenn ein Spieler in der Winterpause auf dem Transfermarkt schon zu haben wäre, den wir im Sommer sowieso gerne hätten".

Auch auf der Insel wird wild über die Zukunft Henens spekuliert. So schreibt der "Liverpool Echo", dass es sehr wohl eine Chance auf einen Verbleib des Belgiers in Everton gibt. Die Toffees können sich zwar ein Leihgeschäft im Winter vorstellen, ein Verkauf sei aber ausgeschlossen, heißt es.

Französische Erstligisten bringen sich in Stellung

Der "Daily Star" berichtet ebenfalls von einem nahenden Leihgeschäft und bringt den französischen Erstligisten OSC Lille ins Gespräch. Die "Doggen" sollen fest gewillt sein, den Offensivmann zu verpflichten. Laut "Tuttomercatoweb" sind zudem auch Nizza und Toulouse in der Verlosung.

Für Henen scheint ein Abschied aus Everton derweil die einzig echte Alternative zu sein, um Spielzeit in einer ersten Liga zu bekommen. Der 20-Jährige lief bisher lediglich in der zweiten Mannschaft der Toffees auf und wartet vergeblich auf den Sprung in die erste Mannschaft.