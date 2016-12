Ancelotti: Leipzig keine Eintagsfliege

Carlo Ancelotti zählt RB Leipzig zu den Titelkandidaten

Bayern-Coach Carlo Ancelotti konnte durch den 2:1-Sieg seiner Elf gegen Leverkusen in der vergangenen Woche die aufkeimende Kritik an ihm und seiner Mannschaft etwas einbremsen. Dennoch liegt der Rekordmeister nach wie vor drei Punkte hinter Aufsteiger RB Leipzig. Für den Italiener sind die Ostdeutschen ein ernstzunehmender Gegner im Kampf um die Deutsche Meisterschaft.

"Leipzig ist eine sehr gute Mannschaft, hatte einen guten Start. Sie werden bis zum Saisonende ein großer Gegner bleiben", sagte der 57-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Mainz (Samstag, ab 15:30 Uhr). Es sei wichtig so früh wie möglich wieder die Tabellenspitze zu erobern. "Viel wichtiger ist es aber am Ende ganz oben zu stehen."

Das Spiel in Mainz nimmt Ancelotti deshalb auch nicht auf die leichte Schulte: "Es wird nicht einfach. Mainz spielt mit großer Intensität und Bayern hatte in den letzten Jahren immer Probleme", weiß der Bayern-Coach, dass seine Mannschaft vor einer unangenehmen Aufgabe steht.



#Ancelotti vor #M05FCB: "Es wird nicht einfach. Mainz spielt mit großer Intensität und Bayern hatte in den letzten Jahren immer Probleme." pic.twitter.com/K2aF06OcET — FC Bayern München (@FCBayern) 1. Dezember 2016

In Mainz bang Ancelotti um die angeschlagenen Stars Xabi Alonso und Arturo Vidal. "Ich muss Alonso und Vidal im Training beobachten. Sie hatten kleine Probleme", sagte Ancelotti am Donnerstag vor dem Abschlusstraining des deutschen Rekordmeisters. Verzichten muss der Italiener auf die verletzten Kingsley Coman und Julian Green. Holger Badstuber ist krank. Jerôme Boateng ist hingegen einsatzbereit.

Verlängert auch Robben beim FCB? "Der Verein kennt meine Meinung"

Ginge es nach Ancelotti, würde auf die Vertragsverlängerung von Franck Ribéry auch die von Arjen Robben folgen. Klar aussprechen wollte es der Ex-Real-Coach zwar nicht, dennoch konnte man seinen Wunsch klar zwischen den Zeilen lesen. "Natürlich habe ich mich sehr gefreut, dass Ribéry seinen Vertrag verlängert hat", sagte er. Die Verhandlungen mit dem Holländer seien Aufgabe des Vereins. "Ich habe dem Verein meine Meinung darüber mitgeteilt", sagte er vielsagend.

Gut möglich, dass also bald auch in Sachen Robben Vollzug gemeldet wird.