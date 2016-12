Gustavo bestätigt Kontakte zu Inter und Juve

Luiz Gustavo (li.) war in Wolfsburg bereits auf dem Absprung

Luiz Gustavo steht sinnbildlich für die sportliche Krise beim VfL Wolfsburg. Das Potenzial ist vorhanden, doch abrufen konnte es der Brasilianer in dieser Sasion - genau wie die restlichen Wölfe - nur allzu selten. "Diese Hinrunde ist für mich die schwierigste Situation in meiner Karriere", gestand der 29-Jährige im "kicker".

"Anfangs die Verletzung, meine persönliche Situation, wir bringen als Mannschaft noch nicht unsere Topleistung. So etwas erlebe ich zum ersten Mal. Das tut mir weh." Dass Gustavo in dieser Sasion überhaupt noch für den VfL auf dem Platz steht, kommt einer Überraschung gleich. Zu sehr standen die Zeichen vor dieser Spielzeit auf Abschied.

Als der Brasilianer zum Ende der abgelaufenen Saison aus privaten Gründen vorzeitig nach Brasilien reiste, interpretierten dies viele im Klub als endgültigen Abgang. "Ich habe gesagt, dass ich etwas anderes machen wollte", gab der 29-Jährige nun zu, "aber es hat nicht gepasst." Ein Wechsel in diesem Sommer kam aus verschiedenen Gründen nicht zu Stande, wie der 39-fache Nationalspieler jetzt durchblicken ließ. 15 Millionen Euro, die von Inter geboten wurden, waren den Wolfsburgern nicht genug. Einen Wechsel nach China sei hingegen für ihn selber nicht in Frage gekommen.

"Auch Juve hat zwei Tage vor Transferschluss angefragt." Zu diesem Zeitpunkt war die Bundesliga-Saison allerdings schon wieder in vollem Gange. "Es kam für mich nicht infrage, so spät noch zu gehen", betonte Gustavo.

Wechsel im Winter?

Die Einstellung des Ex-Bayern-Stars zeigt, dass ihm die Interessen des VfL keineswegs egal sind. Doch einen Wechsel in der kommenden Winterperiode will er deswegen nicht ausschließen. "In jeder Transferperiode gibt es Spekulationen", so der Mittelfeldspieler vielsagend. "Wenn etwas Gutes für beide Seiten da ist, werden wir sprechen. Aber ich weiß von nichts."

Gustavo ist nicht der einzige VfL-Star hinter dessen Verbleib ein Fragezeichen steht. Auch die Zukunft von Julian Draxler, Ricardo Rodriguez oder Koen Casteels gilt als ungeklärt. Der Fokus müsse laut Gustavo aber zunächst einmal auf der sportlichen Situation liegen.

Dabei macht er sich allerdings auch keine Illusionen. "Es wird noch ein bisschen dauern, bis wir raus sind aus dieser Situation."